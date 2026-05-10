Caso Ángel: la querella denunció maniobras para "distorsionar" la investigación

El abogado de la familia aseguró que la neumonía detectada no modifica la causa de muerte y podría agravar la acusación.
El abogado querellante de la familia de Ángel López, el niño de Comodoro Rivadavia que murió tras recibir múltiples golpes en la cabeza, rechazó las versiones sobre un supuesto giro en la causa y denunció intentos de “distorsionar” la investigación. Roberto Castillo afirmó que la información difundida sobre el informe histopatológico fue interpretada de manera errónea y sostuvo que no existe ningún elemento que debilite la responsabilidad penal de los acusados por la muerte del menor.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el letrado remarcó que la autopsia determinó que Ángel murió a causa de un edema cerebral provocado por 22 impactos en la cabeza. Según explicó, el estudio histopatológico únicamente detectó la presencia de una enfermedad respiratoria preexistente, pero no estableció una relación causal con el fallecimiento. “Lo que no entiendo es cómo algunos medios hablan de un giro inesperado que podría dejar en libertad a estos dos asesinos”, declaró Castillo.
El abogado sostuvo además que la existencia de una neumonía no excluye responsabilidades y que incluso podría agravar la situación judicial de los imputados. En ese sentido, señaló que la querella analiza dos hipótesis médicas: que la afección respiratoria fuera previa a la agresión o que se haya desarrollado después de los golpes. “Si tenía neumonía y le dieron 22 impactos, eso agrava todavía más la responsabilidad de los imputados”, afirmó. También indicó que la documentación médica incorporada al expediente demostraría que el niño no presentaba complicaciones respiratorias severas al momento de ser atendido.
Castillo también apuntó contra presuntas irregularidades en el accionar de profesionales y funcionarios judiciales que intervinieron en el caso. El abogado cuestionó el trabajo de una psicóloga vinculada al expediente y aseguró que la querella investiga posibles inconsistencias en su formación académica. “El padre mostraba videos donde el nene decía que le tenía terror a su madre y la psicóloga se reía”, sostuvo durante la entrevista radial.
Por último, el representante legal de la familia denunció filtraciones de información sensible y aseguró que la difusión de versiones sobre el informe pericial provocó un fuerte impacto emocional en el entorno del niño. “Hay un padre que perdió lo más valioso que tenía y todavía tiene que enterarse por medios de comunicación de versiones que distorsionan la causa”, expresó. Castillo insistió en que la hipótesis central de la querella continúa siendo que la muerte de Ángel fue consecuencia directa de los golpes recibidos y reclamó que la Justicia avance sobre todas las responsabilidades involucradas.
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