Caso Ángel: la querella denunció maniobras para "distorsionar" la investigación

Por último, el representante legal de la familia denunció filtraciones de información sensible y aseguró que la difusión de versiones sobre el informe pericial provocó un fuerte impacto emocional en el entorno del niño. “Hay un padre que perdió lo más valioso que tenía y todavía tiene que enterarse por medios de comunicación de versiones que distorsionan la causa”, expresó. Castillo insistió en que la hipótesis central de la querella continúa siendo que la muerte de Ángel fue consecuencia directa de los golpes recibidos y reclamó que la Justicia avance sobre todas las responsabilidades involucradas.