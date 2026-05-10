Cayó la banda de "Los Cerrajeros": tenían más de 150 llaves duplicadas

Sucedió después de una serie de operativos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Los integrantes de la banda son dos argentinos y un paraguayo. Entre los tres acumulan 19 antecedentes.
Una serie de allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano permitió a la Policía desarticular a “Los Cerrajeros”, una banda delictiva dedicada al robo de viviendas. Durante los operativos fueron secuestradas más de 150 llaves duplicadas y detenidas tres personas con antecedentes.
La investigación, coordinada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 48, también sirvió para hallar la tenencia de armas de fuego y dinero de nueve países diferentes, según informaron en las últimas horas fuentes oficiales vinculadas con el caso.
El caso se originó a partir de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un inmueble ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. En ese hecho, la banda sustrajo dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Con el avance de la investigación, los sospechosos fueron vinculados además con al menos otros dos robos a propiedades cometidos entre 2025 y 2026, lo que permitió identificar sus domicilios operativos y avanzar en la desarticulación de la banda de delincuentes.
La División Investigaciones Comunales 1 y 2 logró identificar a los integrantes del grupo. Uno de los detenidos, un ciudadano argentino de 48 años, registraba 14 antecedentes penales, relacionados tanto con delitos contra la propiedad como con causas por venta de drogas, estafas y agresiones. El segundo arrestado, de nacionalidad paraguaya y 43 años, tenía cinco antecedentes, principalmente por comercialización de estupefacientes. Y el tercer implicado, también argentino, tiene 56 años. En conjunto, los detenidos acumulan 19 antecedentes, un dato que refleja la reincidencia y especialización de la banda en delitos patrimoniales y narcotráfico.
En los procedimientos participaron efectivos de los grupos DOEM y DOU, quienes realizaron inspecciones en viviendas ubicadas en Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela. Junto con las llaves duplicadas, los agentes secuestraron tres armas de fuego, una réplica, municiones, anillos, pulseras y relojes. También hallaron un dispositivo para duplicar llaves, herramientas utilizadas para forzar accesos y distintos elementos logísticos, entre ellos escaleras, sogas y precintos.
El operativo judicial fue encabezado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 16, a cargo de Mariano Iturralde, junto con la Secretaría 111 de María Laura Turconi, y contó además con la colaboración de la UFI 6 de Florencio Varela y la UFI 2 de Ezeiza. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras los investigadores intentan determinar si los objetos secuestrados están vinculados con otros hechos delictivos aún no denunciados.
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