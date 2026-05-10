Río Gallegos: hallaron muerto a un jubilado desaparecido hace casi tres semanas

El edificio donde fue hallado el jubilado formó parte de los bienes incautados en las causas vinculadas a Muñoz y actualmente se encontraba bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con custodia de Gendarmería Nacional. Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar efectivos de la División de Investigaciones (DDI), Criminalística y personal de Gendarmería para recolectar pruebas y avanzar con las pericias.