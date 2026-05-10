Río Gallegos: hallaron muerto a un jubilado desaparecido hace casi tres semanas

El cuerpo fue encontrado en un edificio decomisado en una causa vinculada a Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.
Aníbal Cepeda, un jubilado de 71 años que era buscado desde el 20 de abril, fue hallado muerto este domingo en Río Gallegos, Santa Cruz. El cuerpo apareció en el patio interno de un complejo de departamentos abandonado ubicado sobre la Costanera de la capital provincial, en un inmueble que había quedado vinculado al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, tras una causa judicial por bienes decomisados.
La investigación avanzó luego de la detención de un sospechoso identificado como Marcelo Félix Curtti, quien aportó información considerada clave por los investigadores durante las primeras horas del domingo. A partir de esos datos, las autoridades llegaron hasta el predio ubicado en la intersección de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde finalmente encontraron el cuerpo de Cepeda.
El edificio donde fue hallado el jubilado formó parte de los bienes incautados en las causas vinculadas a Muñoz y actualmente se encontraba bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con custodia de Gendarmería Nacional. Tras el hallazgo, trabajaron en el lugar efectivos de la División de Investigaciones (DDI), Criminalística y personal de Gendarmería para recolectar pruebas y avanzar con las pericias.
Mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias de la muerte, en las próximas horas se realizará la autopsia y el reconocimiento formal del cuerpo por parte de la familia. Desde la desaparición de Cepeda, la búsqueda había incluido rastrillajes en ríos, lagunas y distintos sectores de Río Gallegos, además de operativos con drones y embarcaciones en zonas cercanas a la ciudad.
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