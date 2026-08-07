Caso Fentanilo: Excarcelaron a las ex funcionarias de la ANMAT

Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado recuperaron la libertad tras pagar una caución de $75 millones cada una, aunque seguirán vinculadas a la causa.
La Justicia excarceló este viernes a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en el marco de la investigación por las 90 muertes asociadas al uso de fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Según informaron fuentes judiciales, ambas recuperaron la libertad luego de abonar una caución de 75 millones de pesos cada una. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak también les impuso la prohibición de salir del país y ordenó la entrega de sus pasaportes mientras continúa la investigación.
Bisio había sido detenida en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera espontánea junto a su abogado en la dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia.
Durante las declaraciones indagatorias, la ex administradora de la ANMAT optó por no responder preguntas, realizó una breve exposición y anticipó que presentaría un escrito. En cambio, Mantecón Fumado se remitió a un documento presentado previamente y respondió durante varias horas las consultas formuladas por los investigadores.
La causa busca determinar las responsabilidades por la elaboración y distribución de partidas de fentanilo contaminado que quedaron vinculadas a decenas de fallecimientos. En esta etapa del expediente, la investigación también alcanza a ex funcionarios de los organismos encargados del control sanitario.
En el pedido de allanamiento incorporado a la causa, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, empresas controladas por la familia García, acumulaban un historial de incumplimientos e irregularidades relacionadas con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Según el escrito judicial, esas deficiencias habrían persistido debido a "la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad", situación que, para la fiscalía, derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por la firma.
Bisio permaneció al frente de la ANMAT hasta su renuncia a comienzos de este año, mientras que Mantecón Fumado fue apartada preventivamente de la dirección del INAME el 21 de agosto de 2025. Ambas continuarán sometidas al proceso judicial mientras avanza la investigación sobre una de las causas sanitarias más relevantes de los últimos años.
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