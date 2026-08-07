Caso Fentanilo: Excarcelaron a las ex funcionarias de la ANMAT

La causa busca determinar las responsabilidades por la elaboración y distribución de partidas de fentanilo contaminado que quedaron vinculadas a decenas de fallecimientos. En esta etapa del expediente, la investigación también alcanza a ex funcionarios de los organismos encargados del control sanitario.

En el pedido de allanamiento incorporado a la causa, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, empresas controladas por la familia García, acumulaban un historial de incumplimientos e irregularidades relacionadas con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Según el escrito judicial, esas deficiencias habrían persistido debido a "la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad", situación que, para la fiscalía, derivó en la contaminación del fentanilo elaborado por la firma.

Bisio permaneció al frente de la ANMAT hasta su renuncia a comienzos de este año, mientras que Mantecón Fumado fue apartada preventivamente de la dirección del INAME el 21 de agosto de 2025. Ambas continuarán sometidas al proceso judicial mientras avanza la investigación sobre una de las causas sanitarias más relevantes de los últimos años.