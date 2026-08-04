Fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de la ANMAT

Como parte de las nuevas medidas de prueba, el juzgado solicitó los registros de ingreso y egreso de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025. La documentación incorporada al expediente confirmó una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT entre Bisio y directivos de los laboratorios, encuentro que había sido gestionado por Mantecón Fumado.

De acuerdo con los registros oficiales, Ariel García Furfaro, su hermano Diego, Javier Tchukram y María García permanecieron en el edificio durante poco más de 40 minutos. En su declaración testimonial, Bisio reconoció que la reunión fue "acalorada" y que allí se discutieron las irregularidades detectadas por el INAME durante las inspecciones.

La fiscalía ya había advertido en mayo de 2025 sobre las posibles responsabilidades de los organismos de control. En un dictamen incorporó las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que cuestionó la tarea de fiscalización desarrollada durante los meses previos a la elaboración del fentanilo contaminado.

Ese documento sostuvo que la ineficiente tarea de control, sumada a la posible negligencia, connivencia o complicidad de funcionarios, colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible. Además, remarcó que "las medidas regulatorias adoptadas por la ANMAT resultaron insuficientes frente a las irregularidades detectadas".

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Durante sus declaraciones ante la Justicia, ambas ex funcionarias reconocieron que Laboratorios Ramallo acumulaba antecedentes por incumplimientos regulatorios. Mantecón Fumado afirmó que "el establecimiento presentaba un historial de desprolijidades registrales y que la inspección realizada en noviembre de 2024 derivó en la decisión de impedir la elaboración de nuevos productos hasta corregir las deficiencias detectadas".

La ex directora del INAME explicó que esa decisión "se formalizó recién el 10 de febrero de 2025 mediante una carta de advertencia", aunque aseguró que el laboratorio "había sido notificado desde noviembre de que no debía continuar produciendo medicamentos mientras no levantara las ¨no conformidades¨ señaladas por los inspectores".

Por su parte, Bisio declaró que HLB Pharma también registraba antecedentes por otras irregularidades vinculadas a la comercialización de medicamentos. Según explicó, "la empresa elaboraba y vendía productos cuyos trámites de transferencia de titularidad ante la ANMAT todavía no estaban concluidos, una práctica que quedó documentada en distintas actuaciones administrativas".

Con las detenciones de las ex máximas autoridades de la ANMAT y el INAME, la investigación ingresó en una nueva etapa centrada en determinar si las fallas en los controles estatales contribuyeron a que los medicamentos contaminados llegaran al sistema de salud, en una causa considerada como la peor tragedia sanitaria del país.