Caso Loan: dos testimonios comprometieron al excomisario Walter Maciel

En la audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi, quien participó del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan. Fernández aseguró que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando con otros chicos en el tacuaral cuando dijo: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.

Quiénes declararán en la próxima audiencia

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que este miércoles declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez, en una nueva jornada del debate oral.

La investigación busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los siete acusados por su desaparición: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Además, otras diez personas permanecen imputadas por el presunto encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, en una causa que continúa sin respuestas sobre el paradero del niño.