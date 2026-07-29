Caso Loan: dos testimonios comprometieron al excomisario Walter Maciel

En la décima audiencia, dos efectivos aseguraron que el exjefe policial daba las órdenes durante el operativo de búsqueda del niño desaparecido.
La décima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó este martes nuevos testimonios que comprometieron al excomisario Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Dos policías que participaron de los primeros rastrillajes en la localidad correntina de 9 de Julio aseguraron que era él quien impartía las órdenes durante el operativo de búsqueda.
El sargento Hugo Daniel Alegre declaró que fue quien recibió el llamado de María Victoria Caillava para alertar sobre la desaparición del niño y luego dio aviso a las autoridades. Además, relató que quedó a cargo de custodiar el botín de fútbol hallado semienterrado en el barro, una prueba que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría sido plantada por Laudelina Peña, tía de Loan.
Durante su testimonio, Alegre sostuvo que no sabe quién encontró el calzado porque, cuando llegó al lugar, "había tres cadetes cuidándolo". También indicó que Walter Maciel le ordenó permanecer en la escena junto a otro efectivo hasta la llegada de una perito, quien retiró el botín cerca de una hora y media después.
Otro de los efectivos que declaró fue el suboficial Mariano Hernán Duarte, quien participó de las primeras tareas de búsqueda del menor desaparecido el 13 de junio de 2024.
En la audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi, quien participó del almuerzo familiar realizado el día en que desapareció Loan. Fernández aseguró que, según le contó su hijo, el niño estaba jugando con otros chicos en el tacuaral cuando dijo: "Me voy con mi papá", y luego se retiró del lugar.
El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que este miércoles declararán Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez, en una nueva jornada del debate oral.
La investigación busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los siete acusados por su desaparición: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.
Además, otras diez personas permanecen imputadas por el presunto encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, en una causa que continúa sin respuestas sobre el paradero del niño.