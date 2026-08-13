Caso Loan: Nicolás "Americano" Soria declaró que viajó para buscarlo

La declaración se produjo luego de que Soria denunciara la semana pasada un “altercado” ocurrido en la Unidad 7 de Resistencia. Según había señalado, durante ese episodio fueron atacados con un arma blanca el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez, y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 luego de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez en un naranjal cercano al lugar, donde se inició el operativo de búsqueda que posteriormente derivó en una investigación judicial de alcance nacional.

Entre los principales acusados por la desaparición se encuentran: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Además de Soria, otros imputados en el proceso son Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.