Caso Loan: Nicolás "Americano" Soria declaró que viajó para buscarlo

El imputado negó los cargos en su contra, rechazó tener vínculos políticos y aseguró que gastó unos $4 millones para colaborar con la búsqueda.
Nicolás Gabriel “Americano” Soria, uno de los imputados por el supuesto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves en el juicio y aseguró que “viajó a Corrientes para buscar al niño" al tiempo que sostuvo que actuó “siempre de buena fe” y negó las imputaciones en su contra.
Se trata de la segunda vez que Soria presta declaración y en su testimonio rechazó los cargos por "usurpación de títulos", "privación ilegítima de la libertad" y "manipulación de testimonios", además de cuestionar las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad, informaron fuentes judiciales.
“Viajé a Corrientes a buscar a Loan”, afirmó Soria ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte durante el proceso que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Según su relato, destinó alrededor de $4 millones para colaborar con los operativos de búsqueda del niño.
El imputado también negó tener vínculos políticos y cuestionó las acusaciones que pesan sobre su participación en los hechos investigados, y sostuvo que su presencia en Corrientes estuvo vinculada exclusivamente con la búsqueda de Loan.
La declaración se produjo luego de que Soria denunciara la semana pasada un “altercado” ocurrido en la Unidad 7 de Resistencia. Según había señalado, durante ese episodio fueron atacados con un arma blanca el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez, y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 luego de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. El niño fue visto por última vez en un naranjal cercano al lugar, donde se inició el operativo de búsqueda que posteriormente derivó en una investigación judicial de alcance nacional.
Entre los principales acusados por la desaparición se encuentran: María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.
Además de Soria, otros imputados en el proceso son Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
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