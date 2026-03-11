Caso Loan Peña: la jubilación de un juez del tribunal vuelve a demorar el juicio

La jubilación del juez Fermín Amado Ceroleni dejó una vacante en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sigue sin fecha confirmada.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo obstáculo luego de que se confirmara la jubilación del juez Fermín Amado Ceroleni, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes que deberá llevar adelante el proceso.
La salida del magistrado deja vacante uno de los tres cargos del tribunal, por lo que ahora la Cámara Federal de Casación Penal deberá designar un juez sustituto para completar la integración antes de que pueda fijarse definitivamente la fecha del debate oral.
Según fuentes judiciales, Ceroleni comunicó formalmente su retiro mediante un oficio dirigido al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña, en el que informó el inicio de su trámite jubilatorio y solicitó que se cubra el puesto.
Tras su salida, el tribunal quedó integrado por Eduardo Ariel Belforte, juez de Formosa, y Simón Pedro Bracco, magistrado con asiento en General Roca, Río Negro.
Ceroleni había encabezado el 27 de febrero la audiencia preliminar en la que se discutió la organización del proceso judicial.
En esa instancia, el tribunal propuso inicialmente el 7 de octubre de 2026 como posible fecha para el inicio del juicio oral. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas rechazaron ese calendario y pidieron que el debate comenzara antes.
La familia del niño incluso propuso que el proceso se iniciara el 8 de mayo de 2026, día en que Loan cumpliría siete años. No obstante, los magistrados explicaron que debían coordinar agendas con otros tribunales donde también ejercen funciones.
Finalmente, tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió revisar el cronograma, por lo que el juicio continúa sin una fecha confirmada.
En medio de la investigación, María Noguera y José Peña, padres del niño desaparecido, difundieron un duro comunicado en el que expresaron su desesperación por la falta de respuestas en la causa.
En el mensaje incluso afirmaron que aceptarían ser encarcelados si eso ayudara a encontrar a su hijo.
“Nos han allanado, investigado, interrogado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga”, señalaron. Y agregaron: “Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido”.
La familia también volvió a mencionar la existencia de un posible “pacto de silencio” que, según sostienen, impide conocer qué ocurrió con el niño.
El caso volvió a generar repercusión en las últimas horas luego de que circularan en redes sociales imágenes manipuladas con inteligencia artificial que simulaban la detención de familiares del menor, lo que volvió a tensar el clima alrededor de la investigación.