Caso Loan Peña: la jubilación de un juez del tribunal vuelve a demorar el juicio

Ceroleni había encabezado el 27 de febrero la audiencia preliminar en la que se discutió la organización del proceso judicial.

En esa instancia, el tribunal propuso inicialmente el 7 de octubre de 2026 como posible fecha para el inicio del juicio oral. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas rechazaron ese calendario y pidieron que el debate comenzara antes.

La familia del niño incluso propuso que el proceso se iniciara el 8 de mayo de 2026, día en que Loan cumpliría siete años. No obstante, los magistrados explicaron que debían coordinar agendas con otros tribunales donde también ejercen funciones.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió revisar el cronograma, por lo que el juicio continúa sin una fecha confirmada.

El pedido desesperado de los padres de Loan

En medio de la investigación, María Noguera y José Peña, padres del niño desaparecido, difundieron un duro comunicado en el que expresaron su desesperación por la falta de respuestas en la causa.

En el mensaje incluso afirmaron que aceptarían ser encarcelados si eso ayudara a encontrar a su hijo.

“Nos han allanado, investigado, interrogado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga”, señalaron. Y agregaron: “Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido”.

VDFBhZMa María Noguera y José Peña, padres de Loan Danilo Peña, reclaman avances en la causa y que el juicio por la desaparición de su hijo comience lo antes posible.

La familia también volvió a mencionar la existencia de un posible “pacto de silencio” que, según sostienen, impide conocer qué ocurrió con el niño.

El caso volvió a generar repercusión en las últimas horas luego de que circularan en redes sociales imágenes manipuladas con inteligencia artificial que simulaban la detención de familiares del menor, lo que volvió a tensar el clima alrededor de la investigación.