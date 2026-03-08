Castelli: detuvieron a un hombre acusado de entregar a su tío en un robo violento

El asalto ocurrió durante la noche del martes 3 de marzo, cuando varios ladrones ingresaron al domicilio, redujeron a los ocupantes y exigieron dinero y objetos de valor. Un vecino alertó a la Policía al notar movimientos sospechosos, lo que permitió montar un operativo que terminó con la detención de los sospechosos a pocos metros del lugar.

La pesquisa estableció que dos de los acusados habían llegado ese mismo día a la terminal de Castelli en un micro proveniente del Partido de La Costa. Horas después, el sobrino de la víctima pasó a buscarlos en una camioneta y los llevó a recorrer la zona, momento en el que habrían marcado la vivienda que luego fue atacada.

Tras el robo, los delincuentes intentaron escapar, pero fueron interceptados por la Policía. Uno fue detenido en el patio de una casa vecina y los otros fueron capturados cuando intentaban cruzar la Autovía 2. En los procedimientos se secuestraron dinero, celulares, joyas, guantes, ropa y un arma de fuego que habría sido utilizada durante el asalto.

Con el avance de la causa, los investigadores identificaron al presunto entregador a partir del análisis de cámaras de seguridad y comunicaciones. Luego de varios allanamientos se detuvo al sospechoso y se secuestró la camioneta que aparece en las filmaciones. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, con privación ilegítima de la libertad, y quedó a cargo de la UFI N° 3 de Dolores.