Caso Loan Peña: se reanuda el juicio con declaraciones de policías y peritos

Parte de la familia de Loan Peña.

Los diez imputados por los delitos de usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

El caso

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, cuando tenía 5 años.

El hecho ocurrió en la casa de su abuela paterna y luego en un naranjal cercano a ese domicilio. La búsqueda empezó el mismo 13 de junio. Se realizaron rastrillajes profundos en la zona a cargo de efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, pero sin poder encontrar al niño.

El caso es investigado por la Justicia Federal y actualmente se lleva adelante un juicio oral contra distintos imputados por su sustracción, ocultamiento y por maniobras para entorpecer la investigación