Caso Loan Peña: se reanuda el juicio con declaraciones de policías y peritos

En el debate ya declararon cuatro de los siete imputados por la desaparición del niño, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes.
El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, se reanudará este miércoles en Corrientes con los testimonios de policías y varios peritos que participaron de la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron que en la audiencia prestarán testimonio: Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal; Uriel Rossi, inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Fernando Lobo, subinspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de la PFA; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de la PFA; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.
Además, las partes desistieron de la comparecencia de Hernán Paul Alfonso, otro uniformado que había sido convocado, al tiempo que resta resolverse la situación de otros testigos.
En el debate ya declararon cuatro de los siete imputados en el expediente principal: la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del menor, Laudelina Peña; su ex esposo Antonio Bernardino Benítez; y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel.
Los diez imputados por los delitos de usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, cuando tenía 5 años.
El hecho ocurrió en la casa de su abuela paterna y luego en un naranjal cercano a ese domicilio. La búsqueda empezó el mismo 13 de junio. Se realizaron rastrillajes profundos en la zona a cargo de efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, pero sin poder encontrar al niño.
El caso es investigado por la Justicia Federal y actualmente se lleva adelante un juicio oral contra distintos imputados por su sustracción, ocultamiento y por maniobras para entorpecer la investigación
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