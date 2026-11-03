Neuquén: decapitó a su gato, mató a un perro y decía que veía fantasmas

El hecho fue descubierto por la Policía, el sospechoso está siendo buscado. Tratarán de establecer si tenía problemas de adicciones y salud mental.
Un hombre aseguró ver fantasmas decapitó a su gato y mató a un perro en un estremecedor episodio ocurrió en la ciudad de Nequén, según lo informó la Policía local.
El episodio se descubrió durante la madrugada del lunes en el barrio Cuenca XVI, después de que vecinos alertaran a la Policía por extraños gritos que provenían desde el interior de una de las casas del lugar.
Uniformados de la Comisaría 18 se acercaron al barrio, ingresaron al domicilio al no recibir respuestas y se toparon con una escena dantesca: "Encontramos el can muerto y el gato decapitado", relató el comisario Sergio Huanque.
"Nos llama una persona porque dice que a las 5 de la madrugada escuchó a un vecino que vociferaba frases que daban cuenta de una alucinación", explicó Huanque, según La Mañana de Neuquén.
Mientras que el jefe policial informó que, según los vecinos: "esta persona les había dicho a familiares que en la vivienda sucedían fenómenos paranormales".
El caso llevó a dar intervención al Ministerio Público Fiscal. La causa quedó en manos de la fiscal Julieta González, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso una serie de medidas para determinar cómo murieron el perro y el gato.
Se dispuso la realización de necropsias a los dos animales. También trabajaron en el domicilio peritos de Criminalística, un médico veterinario y personal de la Municipalidad de Neuquén para documentar la escena y reunir elementos de prueba.
Por su parte, los investigadores no pudieron establecer con precisión cómo se produjo el ataque y tampoco lograron localizar al hombre ni a su pareja.
Huanque mencionó que una de las hipótesis apunta a que el sospechoso podría atravesar "problemas de salud mental o adicción", aunque todavía no hay conclusiones al respecto.
Un hijastro del hombre colaboró con la Policía para intentar dar con su paradero, luego de tomar conocimiento de lo ocurrido a través de los vecinos.
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