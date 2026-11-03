Neuquén: decapitó a su gato, mató a un perro y decía que veía fantasmas

Mientras que el jefe policial informó que, según los vecinos: "esta persona les había dicho a familiares que en la vivienda sucedían fenómenos paranormales".

La causa

El caso llevó a dar intervención al Ministerio Público Fiscal. La causa quedó en manos de la fiscal Julieta González, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso una serie de medidas para determinar cómo murieron el perro y el gato.

Se dispuso la realización de necropsias a los dos animales. También trabajaron en el domicilio peritos de Criminalística, un médico veterinario y personal de la Municipalidad de Neuquén para documentar la escena y reunir elementos de prueba.

Por su parte, los investigadores no pudieron establecer con precisión cómo se produjo el ataque y tampoco lograron localizar al hombre ni a su pareja.

Huanque mencionó que una de las hipótesis apunta a que el sospechoso podría atravesar "problemas de salud mental o adicción", aunque todavía no hay conclusiones al respecto.

Un hijastro del hombre colaboró con la Policía para intentar dar con su paradero, luego de tomar conocimiento de lo ocurrido a través de los vecinos.