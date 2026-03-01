Detienen a 14 personas en la Ciudad: secuestran armas y drogas

Uno de los detenidos tenía un total de 35 antecedentes penales y entre los 14 imputados la cantidad de antecedentes llegaba a 64.

Entre los arrestados había un hombre con tobillera electrónica impuesta en una causa de homicidio agravado. También había personas con antecedentes por comercialización y tenencia de drogas, robos simples y agravados, resistencia y atentado contra la autoridad, lesiones y portación de armas, entre otras causas.

operativos3 Algunas de las personas detenidas tenían fuertes antecedentes penales.

Durante los 13 allanamientos se secuestraron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, además de marihuana, otras drogas y dinero en efectivo.

"En la Ciudad hay una decisión política de combatir al narcomenudeo. Para ello aplicamos una estrategia que consiste en trabajar fuertemente todos los días para terminar con esta actividad al sacarles el financiamiento secuestrando drogas y dinero e impedir su funcionamiento. Esto se hace con presencia policial, investigación y firmeza”, expresó el ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez.

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte y Sur y se concretaron en inmuebles ubicados en César Díaz al 2900, Pavón al 1100, Salta al 1400 y 1500 y Adolfo Alsina al 2900, además de tres objetivos en la 1-11-14, en las manzanas 3 y 4 del Barrio Illia y otro en Alvarado 2312.

Los operativos fueron ordenados por dos magistrados en causas distintas que tenían como objetivo desarticular establecimientos donde se comercializaba drogas.

En los allanamientos realizados en Constitución y Barracas intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, con actuaciones delegadas en la UFEIDE, a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martin. En el caso de los procedimientos en el barrio 1-11-14, las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, también con intervención de la UFEIDE.