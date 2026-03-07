Operativo de saturación en Balvanera: seis detenidos y droga incautada

El procedimiento fue coordinado por la Dirección Investigaciones Penales y Contravencionales de la Policía de la Ciudad y se desarrolló durante las noches del jueves 5 y viernes 6 de marzo, con la participación de brigadas contravencionales, la División Antidrogas, efectivos motorizados, la División Perros con canes detectores de narcóticos y distintos organismos del Gobierno de la Ciudad.

Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres, todos mayores de edad, por infracción a la Ley 23.737. En los procedimientos se secuestraron catorce envoltorios de marihuana, cinco de cocaína y uno de tusi, además de teléfonos celulares y dos cuchillos tipo tramontina.

Un sexto hombre también fue detenido luego de que los efectivos constataran que registraba tres pedidos de captura vigentes emitidos por un tribunal oral y dos juzgados. En paralelo, una mujer de nacionalidad ecuatoriana fue notificada de su paradero a pedido de la Justicia.

En el marco del despliegue, los agentes labraron además diez actas por distintas infracciones al Código Contravencional de la Ciudad. Entre ellas se registraron casos de oferta de sexo en la vía pública, exceso en los límites de habilitación comercial y portación de armas no convencionales.

El operativo también incluyó controles vehiculares y de documentación realizados junto a la Dirección General de Tránsito. En ese contexto se identificaron 27 vehículos, de los cuales uno fue remitido por circular sin seguro y con la licencia de conducir vencida.

Paralelamente, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y del Ministerio de Espacio Público realizaron inspecciones en once comercios de la zona. Uno de los locales, un kiosco ubicado sobre la calle Jujuy al 100, fue clausurado por incumplimientos en materia de seguridad.

En otro establecimiento situado en la calle La Rioja al 200, las autoridades debieron reponer una faja de clausura que había sido dañada. El operativo incluyó además la intervención de personal de la Red de Atención, que asistió a personas en situación de calle presentes en el área y trasladó a cuatro de ellas a paradores del Gobierno porteño.