Mar del Plata: engañaron a una pareja de jubilados y se llevaron dinero en efectivo

El hecho ocurrió durante la jornada del viernes en una casa ubicada en la calle Belgrano al 5100. Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la investigación, al menos dos hombres se presentaron en la puerta de la vivienda con un argumento que parecía inofensivo.

Los sospechosos tocaron el timbre y le dijeron a los moradores que debían dejar unos tachos de pintura destinados a un vecino del lugar. La explicación resultó convincente para los dueños de casa, quienes abrieron la puerta para atenderlos sin imaginar lo que ocurriría después.

En ese momento, los delincuentes aprovecharon la situación para irrumpir por la fuerza en el domicilio. Una vez dentro, redujeron rápidamente a las víctimas y, bajo amenazas, las obligaron a permanecer quietas mientras las ataban.

Los inmovilizaron a los jubilados

Con la pareja ya inmovilizada, los asaltantes comenzaron a recorrer distintos ambientes de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor. Durante varios minutos revisaron habitaciones, cajones y muebles hasta que lograron hacerse de una suma de dinero en efectivo, cuyo monto no trascendió oficialmente, además de otros elementos.

Con el botín en su poder, los ladrones abandonaron la casa y escaparon antes de que algún vecino advirtiera lo sucedido.

Tras algunos minutos, los jubilados lograron liberarse y pedir ayuda. Posteriormente realizaron la denuncia, lo que dio inicio a la investigación policial.

La investigación

En el caso intervino personal de la comisaría cuarta de Mar del Plata, que acudió al lugar y comenzó con las primeras tareas para intentar identificar a los responsables. Entre las medidas dispuestas se encuentra la búsqueda de testigos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar imágenes de la llegada o la fuga de los sospechosos.

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio, quienes señalaron que en los últimos meses se han registrado varios robos bajo la modalidad del engaño, especialmente contra adultos mayores.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación y tratar de dar con los autores del asalto.

Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir los movimientos de los delincuentes y determinar si contaron con algún tipo de información previa sobre las víctimas o si se trató de un ataque al azar.