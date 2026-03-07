Caos frente al penal de Paraná: manifestantes se quemaron durante una protesta por la muerte de un preso

El fallecido fue identificado como Martín Luciano Siegfried, quien murió en el Hospital San Martín luego de haber sido herido durante una pelea ocurrida dentro del penal. La noticia generó una rápida concentración de familiares frente al establecimiento, donde se registraron momentos de tensión y disturbios.

El episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando un grupo de allegados se reunió en el ingreso de la cárcel para exigir explicaciones por lo sucedido. En medio de la protesta comenzaron a quemar neumáticos sobre la calle, una práctica habitual en manifestaciones de este tipo que, en este caso, terminó provocando un accidente.

Según relataron testigos presentes en el lugar, algunos manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en medio del desorden, terminaron alcanzados por las llamas. Una de las mujeres que participaba de la protesta estuvo a punto de ser envuelta por el fuego, aunque logró apartarse a tiempo y no sufrió lesiones de gravedad.

El despliegue policial buscó contener el avance del fuego y evitar que el incidente se extendiera. Los efectivos también intentaron mantener el orden frente al penal mientras los manifestantes denunciaban falta de seguridad dentro de los pabellones y reclamaban una investigación por la muerte del interno.

Siegfried se encontraba cumpliendo una condena de cuatro años por delitos vinculados a estafa, narcomenudeo y amenazas. Según trascendió, le restaban apenas dos meses para completar la pena cuando ocurrió la pelea que terminó provocando su muerte.

El joven también había estado vinculado a una causa de alto impacto judicial en la provincia, ya que fue juzgado y posteriormente absuelto en el proceso por el femicidio de Alejandra Silva ocurrido en 2018. En ese expediente, su hermano Facundo Siegfried fue condenado a prisión perpetua.

La investigación sobre la pelea dentro del penal quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Patricia Yedro. La funcionaria intenta determinar las circunstancias del enfrentamiento que derivó en la muerte del interno, mientras las autoridades penitenciarias analizan las cámaras de seguridad para establecer responsabilidades. Mientras tanto, el clima en las inmediaciones de la cárcel continúa siendo de fuerte tensión.