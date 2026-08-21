La Corte Suprema confirmó que irá a juicio el "gendarme carancho" que simuló un atropello en una manifestación

De esta manera, quedó confirmado lo decidido anteriormente por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín y la Cámara Federal de Casación Penal.

El hecho investigado ocurrió el 1° de julio de 2014, cuando trabajadores de la autopartista Lear realizaban una protesta en la autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Tigre. En medio de la manifestación, López Torales tomó carrera y se lanzó contra el vehículo Chevrolet conducido por Cristian Romero.

La maniobra quedó registrada en video y permitió advertir que se trataba de una puesta en escena. Por ese motivo, el efectivo fue apodado “gendarme carancho”, en referencia a quienes simulan accidentes al arrojarse sobre vehículos con el objetivo de obtener una compensación económica.

Las imágenes también muestran cómo otros integrantes de Gendarmería rodearon el automóvil, agredieron a Romero y posteriormente lo detuvieron.

En su declaración, López Torales aseguró que había sido atropellado. Sin embargo, su versión fue cuestionada durante la investigación. En mayo de 2016, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo procesó, una decisión que luego fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín. El expediente fue elevado a juicio en 2024.

El reclamo de la víctima

En paralelo a la causa penal, Cristian Romero inició una demanda contra el Estado por daños y perjuicios. En su presentación relató que estaba por arrancar su vehículo cuando el gendarme se arrojó sobre el capó, provocando daños en el automóvil y rompiendo el parabrisas.

Romero también denunció que, luego del episodio, fue golpeado por varios agentes, tirado al suelo, pateado y arrastrado por el pavimento antes de ser esposado y detenido.

El hombre sostuvo que nunca había atropellado al efectivo y que la supuesta colisión había sido inventada para generar una causa que permitiera justificar su detención.

La investigación también alcanzó al entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni, actualmente legislador bonaerense, y al coronel Roberto Galeano, señalado por manifestantes por una presunta infiltración entre los trabajadores antes del episodio.