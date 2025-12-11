Allanaron una propiedad vinculada a supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia en un country de Pilar

El allanamiento se llevó a cabo en dos lotes del barrio privado, las unidades funcionales 265 y 306, declarados por Luciano Pantano y Ana Conde, titulares de Real Central SRL. La firma está bajo la lupa por la compra de una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa que perteneció a Carlos Tevez, además de otra vivienda de alto valor también ubicada en Pilar. En paralelo, se realizó otro operativo en la sede de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos.

Según consta en la causa, la propiedad de Pilar antes recibía las expensas a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon. Esa pista reforzó las sospechas sobre posibles maniobras para ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles.

tapia y toviggino Claudio Tapia junto al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Rafecas dictó además la prohibición de salida del país para Pantano y Conde, quienes fueron denunciados por la Coalición Cívica como presuntos testaferros de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La medida se tomó tras un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló movimientos económicos y patrimoniales considerados llamativos para el volumen declarado por la firma.

De acuerdo con el informe de ARCA, Pantano registró acreditaciones bancarias por $33 millones en 2024 y $24 millones en 2025, además de la tenencia de vehículos de alta gama como un Porsche 911 Carrera S Coupé (2025), una Mercedes-Benz GLC 300 Coupé (2022) y un Citroën C3 (2016). La actividad de Real Central SRL también mostró un salto abrupto: sus activos pasaron de $347.000 en 2021 a $4.259 millones en 2024, mientras que las ventas crecieron de $0 a más de $1.300 millones en el mismo período. Según los denunciantes, estos datos se alinean con la hipótesis de que la sociedad habría funcionado como pantalla para administrar bienes vinculados a dirigentes del fútbol argentino.