Cayó el "ladrón de la bici": había salido de la cárcel y robó tres veces en 72 horas

La detención se produjo sobre la avenida Nazca al 2300, luego de que la Policía de la Ciudad lograra identificar al sospechoso como el autor de una seguidilla de asaltos que había generado temor en la zona de la Comuna 11, especialmente en los barrios de Villa del Parque y Devoto.

El 14 de enero el acusado concretó un robo en un kiosco ubicado en Camarones al 3600, en el barrio de Villa Santa Rita, donde amenazó con un arma a los empleados, sustrajo dinero y escapó a bordo de una bicicleta.

El arma utilizada durante los asaltos que se le imputan. Foto: Agencia NA (Policía de la Ciudad).

A partir de la denuncia, la Policía inició tareas de seguimiento y, dos días después, fue alertada por otros dos hechos cometidos en menos de una hora: primero en un pet shop de la calle Beiró al 5000 y luego en un kiosco de la avenida San Martín al 7300.

Los testigos coincidieron en que el sospechoso siempre se desplazaba en bicicleta, lo que permitió a los investigadores establecer un patrón de movimiento y avanzar con mayor precisión en la investigación.

De este modo, personal de la División Investigaciones Comunales 11 (DIC11) realizó tareas de vigilancia y observó al joven caminando por la zona comercial de avenida Nazca y Álvarez Jonte, vestido con una camiseta negra de la Selección argentina y una gorra con visera negra, prendas que coincidían con las utilizadas durante uno de los robos.

Aunque en ese momento no llevaba la bicicleta, los agentes constataron que se trataba del mismo individuo y procedieron a su detención.

El acusado había sido liberado el 29 de diciembre de 2025 y ahora el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 resolvió unificar las tres nuevas causas en las que quedó imputado.