Cayó el "Rey del Viagra": robaba pastillas de un laboratorio y las vendía por internet

La investigación comenzó en 2023 tras detectar ventas clandestinas de sildenafil y tadalafil por WhatsApp y redes sociales.
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 41 años acusado de robar miles de comprimidos para la disfunción eréctil de un laboratorio porteño donde trabajaba y venderlos de manera ilegal por redes sociales y plataformas de mensajería. En los allanamientos secuestraron más de 8600 pastillas y otros 13 kilos de medicamentos.
El sospechoso, apodado por los investigadores como el “Rey del Viagra”, se desempeñaba en el sector de producción de un laboratorio ubicado en el barrio de Villa General Mitre. Según la investigación, aprovechaba su acceso a la planta para sustraer comprimidos de sildenafil y tadalafil, que luego fraccionaba, rotulaba y comercializaba fuera de los canales legales.
La causa comenzó en 2023, cuando la Policía detectó una intensa actividad de venta ilegal de estos medicamentos por internet, redes sociales y WhatsApp. A partir de tareas de ciberpatrullaje y seguimiento encubierto, los agentes lograron identificar al acusado y comprobar que realizaba frecuentes traslados por distintos barrios porteños para distribuir la mercadería.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en el laboratorio de la calle Tres Arroyos al 1800 y otro en la vivienda del acusado, ubicada sobre la avenida Vélez Sarsfield al 100, en Barracas, donde funcionaba un centro clandestino de acopio y empaque.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 8613 comprimidos de sildenafil y tadalafil, además de frascos, cajas, stickers, etiquetas y bolsas con otros medicamentos que totalizaron 13 kilos. También incautaron documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308 utilizado para los traslados.
El hombre quedó detenido por infracción a la ley de medicamentos y quedó a disposición de la Justicia.
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