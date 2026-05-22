Cayó el "Rey del Viagra": robaba pastillas de un laboratorio y las vendía por internet

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 8613 comprimidos de sildenafil y tadalafil, además de frascos, cajas, stickers, etiquetas y bolsas con otros medicamentos que totalizaron 13 kilos. También incautaron documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308 utilizado para los traslados.

Captura de pantalla 2026-05-22 122142 En los allanamientos realizados en Villa General Mitre y Barracas, la Policía secuestró más de 8600 pastillas para la disfunción eréctil listas para su comercialización ilegal.

El hombre quedó detenido por infracción a la ley de medicamentos y quedó a disposición de la Justicia.