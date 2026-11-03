Chaco: dictaron prisión preventiva contra el ginecólogo acusado de abuso sexual y estafas

La defensa del médico había cuestionado formalmente la legalidad de la detención inicial -argumentando que el profesional fue privado de su libertad el 16 de octubre pero que la resolución de respaldo se conoció días después- y había puesto en duda la existencia de riesgos, como posible fuga, que justificaran mantenerlo tras las rejas.

Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el pedido a los medios de comunicación y a la sociedad de preservar estrictamente la intimidad y la identidad de las denunciantes, resguardando los datos personales.