Chaco: dictaron prisión preventiva contra el ginecólogo acusado de abuso sexual y estafas

Gustavo Kumiega deberá esperar en prisión mientras continúa la investigación. La justicia pidió además que los medios de comunicación se abstengan de informar los nombres de las posibles víctimas
El Ministerio Público Fiscal del Chaco confirmó este martes el dictado de la prisión preventiva para el médico ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, quien se encuentra detenido desde el pasado 16 de octubre en el marco de una investigación que lo apunta por presuntos delitos contra la integridad sexual y maniobras fraudulentas.
La resolución fue adoptada por el Equipo Fiscal Especial, integrado por los fiscales Martín Bogado y Mariana Echarri, tras evaluar los elementos reunidos en el expediente que investiga graves acusaciones de abusos sexuales y estafas en un contexto de violencia obstétrica, informaron fuentes judiciales.
La investigación penal se inició el 29 de septiembre por Karla Herrán, de 26 años, quien denunció presuntas conductas inapropiadas durante estudios e intervenciones médicas por parte de Kumiega.
A partir de la difusión de su caso, otras mujeres fueron a los tribunales para denunciar situaciones similares ocurridas durante la atención médica. En paralelo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones atribuidas al médico con expresiones tales como “¿Te vendría bien un doctorcito amoroso y generoso?”.
La defensa del médico había cuestionado formalmente la legalidad de la detención inicial -argumentando que el profesional fue privado de su libertad el 16 de octubre pero que la resolución de respaldo se conoció días después- y había puesto en duda la existencia de riesgos, como posible fuga, que justificaran mantenerlo tras las rejas.
Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el pedido a los medios de comunicación y a la sociedad de preservar estrictamente la intimidad y la identidad de las denunciantes, resguardando los datos personales.
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