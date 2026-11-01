Empieza el juicio contra La Toretto: la expectativa de la familia de la víctima

"Estamos con mucha esperanza de que, de una vez por todas, se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso", comentó Milton Armand, hermano de la víctima, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. "Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica", continuó

"Ojalá los jueces den una prueba de lo que la sociedad espera de ellos y no que una persona que mató con alevosía y queriendo tapar todo esté como si nada en su casa", agregó.

El 12 de abril de 2024, Felicitas Alvite cruzó con el semáforo en rojo a alta velocidad, atropelló y mató a Walter Armand, que iba a bordo de una moto. Las cámaras de seguridad mostraron que La Toretto corría picadas con otra amiga hasta que en la avenida 532 y 32, conduciendo a casi 90km/h, embistió a Walter, que voló por los aires casi 70 metros. Pese a que fue operado de urgencia, Armand murió en el Hospital de Gonnet.

Con el avance de la investigación se supo que Alvite y su amiga Valentina Velázquez pasaron varios semáforos en rojo de la avenida y recorrieron casi tres kilómetros en sólo dos minutos. A su vez, se viralizaron varios videos de Tik Tok, donde ella expresó: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago La Toretto".