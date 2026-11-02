Pity Álvarez declarará por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El músico declarará este lunes en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, mientras su defensa cuestiona la continuidad del proceso.
Cristian “Pity” Álvarez declarará este lunes por primera vez durante la decimosexta jornada del juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que mató en julio de 2018. La audiencia comenzará a las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Según confirmó su defensa, el músico asistirá de manera presencial.
El traslado de Álvarez desde la clínica de salud mental Solar Colonial, ubicada en Castelar, deberá ser coordinado por el tribunal y contar con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes. El procedimiento se realizará en una ambulancia y con supervisión de profesionales.
En la misma audiencia también está previsto que declaren el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el denominado cura rockero, César Scicchitano Tagle. Además, la defensa, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos. La decisión estará a cargo de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.
Mientras tanto, los representantes legales de Álvarez aguardan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y enviados al fiscal general porteño para que emita su opinión.
Uno de los recursos presentados por los abogados cuestiona que el juicio, iniciado el 10 de agosto, haya comenzado sin una resolución definitiva sobre la aptitud médica y psíquica del músico para comprender el proceso judicial y ejercer su defensa.
Otro de los planteos está relacionado con el rechazo de cinco hábeas corpus. Según sostuvieron los letrados, “hubo arbitrariedades, desigualdad de armas y vulneraciones de garantías constitucionales que pondrían en riesgo la vida, la salud y la libertad del acusado”.
El tercer recurso cuestiona la imparcialidad de los integrantes del tribunal y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes.
En ese sentido, la defensa sostiene que se produjeron irregularidades durante el trámite de las recusaciones y que no se llevaron adelante las audiencias ni se incorporaron las pruebas que habían ofrecido.
Ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, Baños y Queijeiro solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, de manera alternativa, la nulidad del juicio, pedidos que ya habían presentado anteriormente. También reclamaron que el debate se suspenda hasta que exista una resolución sobre estos cuestionamientos.
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