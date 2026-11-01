Alerta por la droga Tusi: su consumo creció un 80% en lo que va de 2026

El titular de la AARA, Claudio Izaguirre, advirtió sobre el avance de esta droga en distintos sectores sociales. Circulan mezclas de bajos costo, mientras faltan espacios para el tratamiento de las adicciones.
El consumo de la droga Tusi experimentó un crecimiento del 80% durante 2026. Así lo advirtió un informe de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), que describió un escenario de expansión acelerada de esta sustancia y alertó sobre los riesgos de las mezclas que se comercializan en el mercado ilegal. El fenómeno, que inicialmente estuvo asociado a sectores de mayor poder adquisitivo, comenzó a extenderse también entre los consumidores de menores recursos, donde circulan preparados de composición incierta y bajo costo.
"El Tusi está impactando en las clases bajas por el precio, aunque la fórmula que se vende no sea exactamente la del Tusi original. Pero también viene creciendo en otros circuitos de clase media", explicó Izaguirre. En ese sentido, señaló que en el mercado se conoce como "Tusi trucho" a una variante que puede estar elaborada con diferentes sustancias, entre ellas medicamentos de uso psiquiátrico.
El especialista sostuvo que estos preparados pueden contener clonazepam, ketamina, paracetamol e incluso polvo de hornear. También describió la utilización de colorantes, generalmente productos empleados en la decoración de tortas, para conseguir la característica tonalidad rosada que identifica a la droga. La combinación de componentes, sin proporciones conocidas y sin ningún control sanitario, convierte cada dosis en una exposición imprevisible para quien la consume.
La advertencia coincide con los informes del Sistema de Alerta Temprana de Argentina, que detectó muestras comercializadas como Tusi con composiciones diferentes. Entre las combinaciones identificadas aparecen ketamina con MDMA, ketamina con cafeína y ketamina con cocaína. En diciembre de 2024, además, se notificó el hallazgo de un polvo rosa que contenía 2C-B, una sustancia psicodélica, acompañado por otro material con MDMA. Es decir, no existe una fórmula única y el nombre comercial no permite conocer qué se está consumiendo.
"Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, esta mezcla puede provocar un verdadero desastre en el cerebro y en los principales órganos del cuerpo", advirtió Izaguirre. Los efectos dependen de las sustancias presentes y de las cantidades incorporadas. Entre los riesgos inmediatos pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco, dificultades respiratorias, ansiedad intensa, ataques de pánico, confusión y pérdida de conciencia. La combinación con alcohol u otras drogas puede agravar el cuadro y aumentar el peligro de una intoxicación.
A largo plazo, el consumo reiterado también puede dejar consecuencias importantes. La ketamina, uno de los componentes frecuentes, puede generar dependencia y provocar daños en el sistema urinario. Por su parte, otras sustancias presentes en las mezclas pueden producir alteraciones del sueño, problemas de memoria, trastornos del estado de ánimo y cuadros de ansiedad o depresión. La variedad de componentes dificulta establecer un único patrón de consecuencias.
Para Izaguirre, el crecimiento de la demanda constituye una señal de alarma. "La demanda se disparó de una forma colosal. Prácticamente se duplicó en 2026, con un consumo que aumentó un 80%", afirmó. El dirigente también planteó que la expansión del Tusi debe analizarse en relación con otros mercados de drogas de bajo costo y sostuvo que esta sustancia está desplazando al Paco en determinados circuitos de consumo.
"Está claro que el Tusi está reemplazando al paco. Ya lo hizo", aseguró. Y agregó que, más allá del nombre o de la composición, se trata de "mecanismos de autodestrucción para los consumidores", con especial preocupación por el impacto entre los jóvenes.
Sin embargo, Izaguirre considera que el problema no se limita a la oferta y la distribución. "La realidad es que el consumo está descontrolado, porque el país se quedó prácticamente sin espacios de recuperación para adictos", cuestionó.
En su diagnóstico, la falta de dispositivos de atención y tratamiento profundiza la vulnerabilidad de quienes atraviesan consumos problemáticos. El dirigente también vinculó el escenario con la necesidad de cambios en la legislación de salud mental y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias para conseguir asistencia. Mientras tanto, la circulación de preparados de composición desconocida plantea un desafío sanitario y social.
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