Alerta por la droga Tusi: su consumo creció un 80% en lo que va de 2026

"Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, esta mezcla puede provocar un verdadero desastre en el cerebro y en los principales órganos del cuerpo", advirtió Izaguirre. Los efectos dependen de las sustancias presentes y de las cantidades incorporadas. Entre los riesgos inmediatos pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco, dificultades respiratorias, ansiedad intensa, ataques de pánico, confusión y pérdida de conciencia. La combinación con alcohol u otras drogas puede agravar el cuadro y aumentar el peligro de una intoxicación.

A largo plazo, el consumo reiterado también puede dejar consecuencias importantes. La ketamina, uno de los componentes frecuentes, puede generar dependencia y provocar daños en el sistema urinario. Por su parte, otras sustancias presentes en las mezclas pueden producir alteraciones del sueño, problemas de memoria, trastornos del estado de ánimo y cuadros de ansiedad o depresión. La variedad de componentes dificulta establecer un único patrón de consecuencias.

d“No es una persecución; sólo pedimos que se brinde asistencia a quienes padecen este drama”, sostuvo Izaguirre.

Para Izaguirre, el crecimiento de la demanda constituye una señal de alarma. "La demanda se disparó de una forma colosal. Prácticamente se duplicó en 2026, con un consumo que aumentó un 80%", afirmó. El dirigente también planteó que la expansión del Tusi debe analizarse en relación con otros mercados de drogas de bajo costo y sostuvo que esta sustancia está desplazando al Paco en determinados circuitos de consumo.

"Está claro que el Tusi está reemplazando al paco. Ya lo hizo", aseguró. Y agregó que, más allá del nombre o de la composición, se trata de "mecanismos de autodestrucción para los consumidores", con especial preocupación por el impacto entre los jóvenes.

Sin embargo, Izaguirre considera que el problema no se limita a la oferta y la distribución. "La realidad es que el consumo está descontrolado, porque el país se quedó prácticamente sin espacios de recuperación para adictos", cuestionó.

En su diagnóstico, la falta de dispositivos de atención y tratamiento profundiza la vulnerabilidad de quienes atraviesan consumos problemáticos. El dirigente también vinculó el escenario con la necesidad de cambios en la legislación de salud mental y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias para conseguir asistencia. Mientras tanto, la circulación de preparados de composición desconocida plantea un desafío sanitario y social.