Persecución

En determinado momento, los sospechosos se separaron y comenzaron a desplazarse por veredas diferentes. Ante esa situación, los policías solicitaron apoyo para interceptarlos e identificar sus movimientos.

Uno de los hombres, que llevaba una mochila, fue detenido en las inmediaciones, mientras que su acompañante, de 54 años, fue localizado en la intersección de avenida Scalabrini Ortiz y Aguirre.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una tablet y otros dispositivos electrónicos cuya procedencia no pudieron justificar. Posteriormente, lograron comunicarse con una mujer argentina de 26 años, quien confirmó que los elementos habían sido sustraídos del interior de su vehículo.

Una identidad falsa y una alerta roja

La investigación tomó un giro inesperado cuando los policías solicitaron los antecedentes de los detenidos y detectaron inconsistencias en los datos personales aportados por uno de ellos.

El ciudadano colombiano se había identificado como Jhon Freddy Cárdenas Castoblanco, pero las verificaciones realizadas por la División Interpol permitieron establecer que su verdadera identidad era Edwin Alfredo López Casteblanco.

Con esa información, los investigadores comprobaron que sobre el hombre pesaba una notificación roja vigente de Interpol, emitida a requerimiento del Juzgado N° 79 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, Colombia.

La alerta internacional estaba vinculada con una investigación por lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

De esta manera, un procedimiento iniciado por un robo de pertenencias en automóviles permitió localizar a un hombre requerido por la Justicia colombiana.

Durante el operativo, los agentes también secuestraron una mochila con distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, con intervención de la Secretaría N° 146, a cargo de Karina Zucconi, que ordenó la detención de ambos imputados y las correspondientes medidas judiciales.

En tanto, la situación del ciudadano colombiano quedó sujeta a las actuaciones vinculadas con el requerimiento internacional que pesa sobre él, además de la investigación por el robo que motivó su identificación en la Ciudad de Buenos Aires.