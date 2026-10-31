Choque entre un colectivo de la línea 146 y una grúa en el microcentro: cinco heridos

SAN NICOLÁS | CHOQUE ENTRE COLECTIVO Y GRÚA: CINCO PERSONAS ASISTIDAS Un colectivo de la línea 146 y una grúa chocaron en Av. Corrientes al 770, entre Maipú y Esmeralda. El SAME asistió a cinco personas, de las cuales cuatro fueron hospitalizadas. Hospital Fernández https://t.co/9b8ub6nlA7 — Christian Baglietto | Transito AMBA (@bagliettoc) October 31, 2026

Otro accidente en avenida Corrientes: un patrullero atropelló a una nena de 13 años

Tres días antes, el 28 de octubre por la mañana, una adolescente de 13 años había sido atropellada por un patrullero en el cruce de la avenida Corrientes y Malabia, en el barrio porteño de Villa Crespo. La menor fue asistida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital Durand.

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que el móvil policial realizaba un giro hacia la derecha desde Corrientes para incorporarse a Malabia cuando colisionó con la adolescente, que sufrió politraumatismos a raíz del impacto.

Tras el episodio, varios patrulleros permanecieron en el lugar para resguardar la zona. La investigación deberá establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar si el vehículo policial se encontraba en servicio o circulaba ante una emergencia.