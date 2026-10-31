Choque entre un colectivo de la línea 146 y una grúa en el microcentro: cinco heridos

Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales porteños, mientras que el chofer del colectivo recibió asistencia en el lugar y no necesitó ser derivado.
Cinco personas resultaron heridas este sábado tras un choque entre un colectivo de la línea 146 y una grúa sobre la avenida Corrientes al 770, entre Maipú y Esmeralda, en el barrio porteño de San Nicolás.
Como consecuencia del impacto, cuatro de los afectados fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires: tres al Hospital Fernández y uno al Hospital Rivadavia. El conductor del colectivo fue asistido en el lugar y no requirió traslado.
Entre los heridos se encuentra el conductor de la grúa, quien sufrió politraumatismos. También resultó afectado un efectivo policial que viajaba como pasajero del colectivo y presentó cervicalgia.
Una mujer de 39 años, integrante del personal de tránsito, sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC), aunque sin pérdida de conocimiento.
Tres días antes, el 28 de octubre por la mañana, una adolescente de 13 años había sido atropellada por un patrullero en el cruce de la avenida Corrientes y Malabia, en el barrio porteño de Villa Crespo. La menor fue asistida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital Durand.
Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que el móvil policial realizaba un giro hacia la derecha desde Corrientes para incorporarse a Malabia cuando colisionó con la adolescente, que sufrió politraumatismos a raíz del impacto.
Tras el episodio, varios patrulleros permanecieron en el lugar para resguardar la zona. La investigación deberá establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar si el vehículo policial se encontraba en servicio o circulaba ante una emergencia.
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