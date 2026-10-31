Masacre familiar en Merlo: el sospechoso tenía experiencia en prácticas de tiro

La familia era venezolana y había llegado a la Argentina hace más de una década. En octubre de 2017, Soihit Meza participó en un grupo de Facebook de ciudadanos venezolanos que vivían en Buenos Aires, donde contó su experiencia migratoria y respondió las consultas de una persona que evaluaba instalarse en el país.

En aquella publicación relató que había llegado solo, alojado en una habitación compartida de un hostal de San Telmo y conseguido trabajo en comercios chinos. También explicó que durante sus primeros meses se alimentaba con productos económicos, como arroz y pasta, mientras buscaba oportunidades laborales.

La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y analiza publicaciones de Soihit Meza Mahatma Eyvind sobre armas que había compartido en Facebook

En ese mismo intercambio contó que ya había logrado reunir a su familia en la Argentina. "Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos", escribió. Además, alentó a la persona que consultaba sobre la posibilidad de emigrar: "No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother".

Antes de instalarse en Mariano Acosta, la familia había vivido en Marcos Paz. El caso salió a la luz después de que la mujer no se presentara a trabajar y dejara de responder los llamados. Desde su lugar de trabajo dieron aviso al 911 y efectivos policiales se acercaron a la propiedad junto con un testigo.

Según fuentes policiales, los peritos observaron que Soihit Meza tenía un disparo en la cabeza, mientras que los otros cuatro integrantes de la familia presentaban dos heridas de bala cada uno. Vecinos de la zona habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma serán determinantes para establecer la secuencia de los hechos y precisar cómo se produjo la muerte de los cinco integrantes de la familia.