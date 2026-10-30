Encontraron muertos a un matrimonio venezolano y sus tres hijos y sospechan de una masacre familiar

Hallazgo de los cuerpos

Con autorización de la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, los agentes ingresaron a la propiedad tras saltar una reja. En una de las habitaciones encontraron los cuerpos de los cinco integrantes de la familia, todos con lesiones.

Durante las primeras inspecciones, los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros entre las piernas del hombre. Ese elemento reforzó la hipótesis de un cuádruple homicidio seguido de suicidio.

Según las primeras averiguaciones, no se encontraron indicios que apuntaran a la intervención de terceras personas. Sin embargo, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes.

Vecinos de la cuadra señalaron que durante la madrugada del jueves habían escuchado ruidos similares a disparos, aunque en ese momento no les dieron mayor importancia. También contaron que la familia se había mudado al barrio hacía poco más de tres meses.

Conmoción

La noticia generó una fuerte conmoción entre los habitantes de la zona, sorprendidos por lo ocurrido dentro de una vivienda en la que residían tres adolescentes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, representantes de la fiscalía y especialistas de la Policía Científica, encargados de relevar pruebas y analizar la escena.

La fiscal Suárez Corripio ordenó las autopsias de los cinco cuerpos, con el objetivo de determinar las causas y los horarios aproximados de las muertes, además de reconstruir la secuencia de los hechos.

Por el momento, los investigadores no cuentan con una explicación sobre los posibles motivos del ataque. La causa permanece abierta y la hipótesis de que el padre asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse deberá ser confirmada mediante los estudios forenses y las demás pruebas reunidas.