Cifras de 2019: en 14 días ya hubo cinco femicidios en Argentina

Las cifras son impactantes. Laura Urquiza, la fiscal que investiga el crimen de Agustina, ya caratuló la causa como femicidio. Contando éste, ya son cinco mujeres las que fueron asesinadas en tan sólo 14 días y esto sin tener en cuenta ataques sexuales o mujeres que han quedado internadas tras golpizas e intentos de femicidios, como el caso de Luciana Fioretti, quien recibió cuatro tiros por parte de su ex pareja; o la adolescente de 14 años que fue violada por cinco hombres en Miramar; o la jubilada de 85 años que fue abusada sexualmente por un asaltante que ingresó a su vivienda en el barrio San Carlos de La Plata.

Los casos se repiten día a día, la lista es interminable y la violencia machista no para. El resto de los países de Latinoamérica no están exentos de lo que ocurre en la Argentina. Por hacer un paralelismo, Chile registra cinco femicidios en lo que va del año. El caso de Delicienne Sajuste, una haitiana de 26 años, fue el que más resonó, tras ser apuñalada por su ex pareja en la vía pública.

“Lo venimos repitiendo hasta el hartazgo, desde el 2015 con la primera marcha del Ni Una Menos hasta esta parte: las mujeres jóvenes, las pibas, son las que se encuentran en el ojo del huracán ante la violencia machista”, dijo en diálogo con Popular Raquel Vivanco, referente de Marea Feminista Popular y Disidente.

Según el Registro Nacional de Femicidios que fue elaborado desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, del cual Vivanco es presidenta, desde el 1 de enero y hasta el 16 de noviembre de 2018 se produjeron en Argentina 260 femicidios, es decir, uno cada 34 horas aproximadamente, con 227 víctimas mujeres, 14 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 19 femicidios vinculados de varones y niños y 17 travesticidios.

Grafico-1-Femicidios.jpg

“Existe el machismo y la cultura de la violación como construcciones sociales e históricas que se mantienen en base al patriarcado, que es una estructura que viene construyendo desigualdad y opresión sobre los cuerpos de las mujeres. El sistema sigue fomentando la desigualdad y esto genera la violencia”, aseguró Vivanco.

Estos casos ponen de nuevo sobre la mesa el impacto del recorte impulsado por el Gobierno Nacional a las áreas que deberían prevenir y combatir la violencia de género. Durante 2018, el Ejecutivo le quitó $14 millones a la Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, y el Presupuesto 2019 destina sólo un 0,11% de fondos a las mujeres, desde programas de salud hasta redes de contención ante la violencia de género.

Grafico-2-Femicidios_result.jpg

“La falta de políticas públicas claramente es un mensaje que viene dando el Gobierno de no tener en cuenta este flagelo que se cobra la vida de una mujer casi por día en la Argentina. La respuesta del Estado ante la violencia machista es más recorte: para el 2019 ya sabemos que hay una disminución del 38% al plan nacional de acción que debe llevar adelante el Instituto Nacional de las mujeres (INAM)", explicó la referente feminista.

En este marco fue contudente al asegurar que “no basta con las lindas frases que pueda emitir Mauricio Macri, porque finalmente son sólo eso, se quedan en anuncios que hablan de que supuestamente están conmovidos, pero en realidad hay que ejecutar políticas públicas, planificar, construir estadísticas oficiales que puedan dar cuenta del mapa de la violencia en la Argentina”.

“Si no hay diagnóstico oficial, no hay políticas para atender la problemática. Entonces no es casual que no tengamos registros oficiales sobre el tema. Durante el gobierno de Macri relevamos 895 femicidios y la respuesta es mayor recorte”, concluyó.