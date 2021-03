El adolescente mide 1,60 metros, es de contextura delgada, pelo corto castaño oscuro, tez trigueña y vestía jeans y zapatillas negras con una remera y mochila gris cuando salió de su vivienda.

Búsqueda.jpg Eduardo estudia en el Colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires.

"Cuando me fui de trabajar ayer (por el miércoles) al mediodía, veo un mail de un profesor que me contaba que Eduardo no había presentado los trabajos, le mandé un mensaje diciéndole que me había mentido, me había dicho que aprobó tres de las 10 materias que se había llevado y era mentira; le dije que estaba muy enojada y decepcionada", contó la mamá del adolescente, Gisela Caregua, de 41 años.

La mujer relató que le advirtió a su hijo que le quitaría el celular y que "quería que sacara las contraseñas de su computadora para saber lo que estaba haciendo", y cuando volvió a su casa a las 21.30 Eduardo ya no estaba.

"Las imágenes de las cámaras de mi casa muestran que se fue a las 21.10", dijo su madre, quien de inmediato salió a buscarlo por los alrededores y se acercó a la Comisaría 7ma del barrio de Balvanera pero no le tomaron la denuncia.

Tras llamar a familiares y amigos, volvió a la Comisaría a medianoche, pero tampoco le tomaron la denuncia por búsqueda de persona "porque era muy reciente", detalló.

"Después que me recorrí todo, fui a plazas, hablé con amigos, busqué por todo lados, a las 3 de la madrugada me tomaron la denuncia", dijo y comentó en referencia a su hijo que "debe estar con alguien porque él no es de irse ni sale de noche".

Caregua contó que Eduardo le envió un mensaje a un amigo diciéndole que su mamá estaba enojada porque no había aprobado las materias "y que no creyera nada de lo que decían". "Todos los papás se están movilizando, llamé a todos los conocidos y no está en ningún lado, él no es un nene de estar en la calle, no sale a la noche, a las 10 se va a dormir", añadió la mujer.

Eduardo, cuyo padre vive en Brasil y está separado de Gisela desde que el adolescente tenía dos años, aún no había comenzado las clases presenciales y su madre dijo que "estaba todo el día en casa con el teléfono".

"Me mandó mensaje una amiga mía para avisarme que estuvo conectado esta mañana, ella le manda mensaje pero él no contesta y según la compañía de teléfono no realizó ninguna llamada", dijo.

Según Caregua, el adolescente viajó una sola vez hace cinco años para ver a su padre, pero "casi no tienen contacto, aunque él lo ama, es su papá".

Fuente: Télam.