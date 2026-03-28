Caso Adorni: medidas de restricción contra Marcelo Grandio

A esto se sumó, según la denuncia, el envío previo de una carta documento con términos considerados intimidatorios, lo que reforzó la hipótesis de un intento de presión sobre la testigo. En su declaración, Tossi sostuvo que estas acciones tenían como finalidad amedrentarla y condicionar la información que pudiera aportar en relación con el caso en investigación.

En ese marco, la testigo también aportó datos relevantes sobre el vuelo bajo análisis, al indicar que Grandio habría sido quien realizó el pago del servicio aéreo. Asimismo, señaló que habría existido un pedido expreso para que no se emitiera la factura correspondiente, un elemento que ahora forma parte de las líneas investigativas del expediente.

Vanesa Tossi la testigo Vanesa Tossi.

Frente a estos elementos, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la apertura de una investigación paralela para determinar si las conductas denunciadas configuran delitos de acción pública, como amenazas o coacciones. En su dictamen, remarcó que no se trata de una mera incomodidad subjetiva, sino de indicios concretos de presión que podrían afectar la libertad de declaración de una testigo clave.

El representante del Ministerio Público también subrayó que la reiteración de contactos y la interrupción de la audiencia mediante comunicaciones externas evidencian un riesgo real para la integridad del proceso judicial. En ese sentido, consideró necesario adoptar medidas urgentes para garantizar que la testigo pueda declarar sin interferencias ni condicionamientos.

Por su parte, el juez Lijo dispuso la extracción de testimonios de las piezas procesales relevantes, incluyendo el acta de la declaración de Tossi y la documentación que aportó durante su presentación. El objetivo es avanzar en la investigación de los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades penales.

En la resolución, el magistrado enfatizó que las medidas adoptadas no implican una sanción anticipada, sino que buscan resguardar la integridad psíquica de la testigo y asegurar la validez de la prueba en una causa sensible. De este modo, la Justicia intenta garantizar que el expediente avance sin interferencias externas que puedan afectar la veracidad de los testimonios y el desarrollo de la investigación.