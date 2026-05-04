Confirman la fecha del juicio por homicidio contra "Pity" Álvarez

En ese momento, el propio Álvarez reconoció el hecho ante los medios. “Yo lo maté”, afirmó públicamente, en una declaración que luego formó parte del expediente judicial.

Evaluaciones y proceso judicial

A lo largo de estos años, el avance del caso estuvo atravesado por pericias psiquiátricas que analizaron la capacidad del músico para afrontar un juicio. Estas evaluaciones fueron determinantes para definir su situación procesal y avanzar hacia esta instancia.

El debate oral permitirá escuchar a testigos, peritos y a las partes involucradas, en un proceso clave para determinar responsabilidades y una eventual condena.

Se prevé que el juicio tenga una alta exposición mediática, tanto por la figura pública del acusado como por las circunstancias del caso. La audiencia será pública y se desarrollará en los tribunales correspondientes.