Confirman la fecha del juicio por homicidio contra "Pity" Álvarez

El proceso oral por el homicidio ocurrido en 2018 será el 10 de agosto y se espera un debate con fuerte atención pública.
El juicio oral y público contra el músico Cristian "Pity" Álvarez comenzará el próximo 10 de agosto, acusado de homicidio por un hecho ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, confirmó la Justicia. El artista está.
La causa, que generó fuerte repercusión desde sus inicios, llegará finalmente a la etapa de debate oral tras varios años de proceso judicial, peritajes y evaluaciones sobre la salud mental del imputado.
El episodio ocurrió cuando Álvarez fue señalado como responsable de disparar contra un vecino, identificado como Cristian Díaz, tras una discusión. Según la investigación, e imagenes tomadas por cámaras del ligar, el hecho tuvo lugar en la madrugada y fue seguido por la entrega voluntaria del músico a las autoridades.
En ese momento, el propio Álvarez reconoció el hecho ante los medios. “Yo lo maté”, afirmó públicamente, en una declaración que luego formó parte del expediente judicial.
A lo largo de estos años, el avance del caso estuvo atravesado por pericias psiquiátricas que analizaron la capacidad del músico para afrontar un juicio. Estas evaluaciones fueron determinantes para definir su situación procesal y avanzar hacia esta instancia.
El debate oral permitirá escuchar a testigos, peritos y a las partes involucradas, en un proceso clave para determinar responsabilidades y una eventual condena.
Se prevé que el juicio tenga una alta exposición mediática, tanto por la figura pública del acusado como por las circunstancias del caso. La audiencia será pública y se desarrollará en los tribunales correspondientes.
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