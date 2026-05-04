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Alerta Sofía: buscan a un niño que desapareció en Corrientes

Se trata de Nahuá Santos Riquelme, que fue visto por última vez el domingo junto a su padre. La alerta fue actividad por el Ministerio de Seguridad de la Nación. "Estoy angustiada", expresó su madre.

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió este lunes una Alerta Sofía por la desaparición de un chico de seis años, identificado como Nahuá Santos Riquelme, en la provincia de Corrientes.

El niño, que es intensamente buscado, fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis. “Estoy angustiada. Quiero saber dónde está mi hijo”, expresó Mariana Riquelme, la mamá del chico, en declaraciones a medios locales.

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Alerta Sofía en Corrientes.

Alerta Sofía en Corrientes.

Según informan medios locales, previo a la desaparición del niño, el padre había estado involucrado en un tiroteo. Todo ocurrió en la noche del domingo en las inmediaciones de la calle Pujol al 1900, en la localidad de Esquina. Un sujeto, identificado como Julio Javier Nieva (47), participaba de una reunión con amigos cuando Regis, conocido como “El Brasilero”, se acercó y efectuó varios disparos.

Después de ese ataque, el acusado del tiroteo se dio a la fuga con Nahuá. La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro, aunque el hecho es investigado como tentativa de homicidio.

Ante la gravedad del caso, intervienen de manera coordinada la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con rastrillajes y controles en la zona.

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La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

En la Argentina, lleva su nombre Sofía Herrera, la nena de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y a quien aún se sigue buscando.

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