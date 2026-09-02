Cae el "hombre de las mil caras" en Puerto Madryn: un chileno con 10 identidades

Ocurrió cuando tres delincuentes intentaron robar una joyería de la ciudad patagónica. La Policía los detuvo y uno de ellos dio una identidad falsa.
Un hombre de nacionalidad chileno fue detenido junto a otro sospechoso luego de un robo en una joyería del centro de Puerto Madryn, Chubut. El sujeto tenía diez identidades y una prohibición permanente para reingresar a la Argentina.
Tres delincuentes intentaron robar una joyería del centro de la ciudad patagónica durante la madrugada del domingo. Los sospechosos habrían ingresado al local mediante un boquete, pero la alarma del local alertó a la Policía y permitió desplegar un operativo cerrojo.
El hecho delictivo ocurrió en la Joyería Lord, ubicada sobre 25 de Mayo al 155. Luego de la activación de la alarma, los efectivos iniciaron una persecución que terminó con la detención de dos de los presuntos ladrones. El tercer sospechoso logró escapar y ahora es buscado por la Policía.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y este lunes participaron de una audiencia de control. Allí se resolvió que permanezcan detenidos durante 30 días bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por el robo.
Uno de los acusados captó la atención de los investigadores por las inconsistencias que presentó al momento de identificarse. Primero les dio un nombre a los policías que lo detuvieron y después, durante la audiencia ante el fiscal, aseguró llamarse de una manera completamente diferente.
Esto llevó a las autoridades a profundizar la investigación sobre la identidad del hombre. El fiscal Gastón Alcucero explicó que solicitaron información a la Dirección Nacional de Migraciones y confirmaron que el sospechoso es de nacionalidad chilena y que su nombre verdadero no coincidía con el que había informado ante la Policía.
El informe también permitió descubrir que el acusado aparecía registrado con distintos nombres en diferentes jurisdicciones. Según los investigadores, tendría diez identidades y habría cometido robos en distintas localidades, entre ellas Puerto Madryn, Bahía Blanca, Paraná, Concordia y Mar del Plata.
Además, Migraciones informó que el hombre había sido acusado por ese organismo en mayo de 2022 y que tenía una prohibición de reingreso permanente al país. La información aportada permitió a los investigadores avanzar sobre su identidad y reconstruir parte de su historial.
La Justicia de Chubut pidió información a las autoridades de Chile para establecer si el sospechoso cuenta con antecedentes o si está vinculado con otros hechos delictivos en ese país. La investigación continúa en curso y los investigadores buscan identificar al tercer sospechoso que logró escapar.
comentar