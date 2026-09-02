Cae el "hombre de las mil caras" en Puerto Madryn: un chileno con 10 identidades

Uno de los acusados captó la atención de los investigadores por las inconsistencias que presentó al momento de identificarse. Primero les dio un nombre a los policías que lo detuvieron y después, durante la audiencia ante el fiscal, aseguró llamarse de una manera completamente diferente.

Esto llevó a las autoridades a profundizar la investigación sobre la identidad del hombre. El fiscal Gastón Alcucero explicó que solicitaron información a la Dirección Nacional de Migraciones y confirmaron que el sospechoso es de nacionalidad chilena y que su nombre verdadero no coincidía con el que había informado ante la Policía.

Detenido en Puerto Madryn.

El informe también permitió descubrir que el acusado aparecía registrado con distintos nombres en diferentes jurisdicciones. Según los investigadores, tendría diez identidades y habría cometido robos en distintas localidades, entre ellas Puerto Madryn, Bahía Blanca, Paraná, Concordia y Mar del Plata.

Además, Migraciones informó que el hombre había sido acusado por ese organismo en mayo de 2022 y que tenía una prohibición de reingreso permanente al país. La información aportada permitió a los investigadores avanzar sobre su identidad y reconstruir parte de su historial.

La Justicia de Chubut pidió información a las autoridades de Chile para establecer si el sospechoso cuenta con antecedentes o si está vinculado con otros hechos delictivos en ese país. La investigación continúa en curso y los investigadores buscan identificar al tercer sospechoso que logró escapar.