Córdoba: Apareció con vida Esmeralda Pereyra López en Cosquín, hallaron a la nena tras casi 24 horas

El operativo había comenzado el miércoles 18 de marzo, luego de que la niña fuera vista por última vez alrededor de las 14:30 en su casa, donde vive con su madre y sus abuelos. A partir de ese momento, se desplegó un amplio rastrillaje con participación de Bomberos Voluntarios, la Policía de Córdoba, el ETAC, unidades caninas y drones.

Debido a las características del caso, las autoridades activaron la Alerta Sofía, lo que permitió la difusión masiva de la búsqueda en todo el país.

Desaparición de un nena de 2 años en Córdoba el minuto a minuto

Tras el hallazgo, la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante las horas en que la menor estuvo desaparecida. En ese marco, habría al menos un detenido, aunque no trascendieron oficialmente detalles sobre su identidad ni su posible vinculación directa con el hecho.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, había señalado previamente que existían varias hipótesis y que no se descartaba ninguna línea investigativa. Entre ellas, se analizaba la posible relación con un circo instalado en las cercanías, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

Pedido de la familia

Durante las horas de incertidumbre, la familia de Esmeralda había expresado su desesperación y pedido ayuda a la comunidad para dar con su paradero. La madre de la niña relató que su desaparición ocurrió en cuestión de segundos y que inmediatamente comenzó a pedir ayuda a vecinos.

Con la aparición de la menor, la familia pudo reencontrarse con ella y permanece acompañada por las autoridades. La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín continúa trabajando en el caso para esclarecer lo sucedido.