Caso Kim Gómez: condenaron a 23 años de cárcel al adolescente acusado del crimen

Tobías Godoy ya había sido declarado culpable por un jurado popular. La niña, de siete años, murió luego de haber sido arrastrada debajo del auto robado a su madre. "El mensaje de la Justicia me dejo tranquilo", dijo su padre.
El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata condenó este lunes a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente acusado por el crimen de Kim Gómez, la nena que murió después de haber sido arrastrada 15 cuadras con el auto que le habían robado a su madre en la localidad Altos de San Lorenzo.
Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro determinaron que Godoy, que al momento del hecho tenía 17 años, fue el responsable de la muerte de la pequeña. A principios de este mes, un jurado popular lo había declarado culpable y la fiscal Mercedes Catani había solicitado también la misma pena por la que fue sentenciado, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor material.
En cambio, la defensora oficial Raquel Ponzinibio había solicitado que el joven fuera sentenciado a siete años de cárcel. Para la abogada, se trató de un homicidio culposo, dado que el joven "no habría tenido la intención de matar a Kim", al supuestamente no advertir que la niña había quedado enganchada al vehículo mientras se daban a la fuga.
La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque es mayor de edad en la actualidad. El otro adolescente implicado en el crimen, que tiene 15 años, es inimputable y se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad.
“Era necesario cerrar esta etapa dolorosa. Sinceramente, pasó lo que esperaba que sucediera. El mensaje de la Justicia está clarísimo y me deja tranquilo. Estas cosas no pueden volver a ocurrir”, expresó Marcos Gómez, el padre de Kim, luego de conocerse la sentencia en La Plata.
“Hay una lucha que estamos haciendo, que tiene que ser importante. A los chicos los encierran y no se los trabaja… Por más que estén encerrados, van a salir”, consideró. "Si no les dan herramientas, herramientas serias, enseñarles que estas cosas están mal, vamos a estar complicados”, agregó.
El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima, de siete años, se encontraba junto a su madre en la localidad Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25. Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los delincuentes la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.
Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar. La huida terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.
La autopsia estableció que la niña murió por un shock hipovolémico, provocado por los golpes severos que recibió, en un caso que generó conmoción en la sociedad y reabrió el debate público sobre la baja de edad imputabilidad, sancionada finalmente este año por el Congreso.
Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después y se comprobó que el mayor de ellos ya había sido demorado previamente por el robo de otro automóvil. Finalmente, se resolvió que el joven de 17 años enfrentara el proceso penal, mientras que el segundo fue declarado inimputable.
comentar