Caso Kim Gómez: condenaron a 23 años de cárcel al adolescente acusado del crimen

Kim Gómez fue asesinada el año pasado luego de que delincuentes le robaron el auto a su madre en un brutal hecho. Kim Gómez fue asesinada el año pasado luego de que delincuentes le robaron el auto a su madre en un brutal hecho.

“Era necesario cerrar esta etapa dolorosa. Sinceramente, pasó lo que esperaba que sucediera. El mensaje de la Justicia está clarísimo y me deja tranquilo. Estas cosas no pueden volver a ocurrir”, expresó Marcos Gómez, el padre de Kim, luego de conocerse la sentencia en La Plata.

“Hay una lucha que estamos haciendo, que tiene que ser importante. A los chicos los encierran y no se los trabaja… Por más que estén encerrados, van a salir”, consideró. "Si no les dan herramientas, herramientas serias, enseñarles que estas cosas están mal, vamos a estar complicados”, agregó.

Cómo fue el crimen de Kim Gómez

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima, de siete años, se encontraba junto a su madre en la localidad Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25. Florencia Barraza, la madre de la menor, declaró en el juicio y recordó cuando los delincuentes la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar. La huida terminó cuando los ladrones chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

La autopsia estableció que la niña murió por un shock hipovolémico, provocado por los golpes severos que recibió, en un caso que generó conmoción en la sociedad y reabrió el debate público sobre la baja de edad imputabilidad, sancionada finalmente este año por el Congreso.

Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después y se comprobó que el mayor de ellos ya había sido demorado previamente por el robo de otro automóvil. Finalmente, se resolvió que el joven de 17 años enfrentara el proceso penal, mientras que el segundo fue declarado inimputable.