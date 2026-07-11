Córdoba: detuvieron a tres jóvenes por la golpiza a un adolescente

Un mayor de edad y dos menores fueron arrestados por el ataque contra Santiago Herrero, de 15 años, quien permanece internado con hundimiento de cráneo.
Tres jóvenes fueron detenidos este sábado en Córdoba acusados de haber participado en la brutal agresión contra Santiago Herrero, un adolescente de 15 años que permanece internado en estado crítico luego de recibir un botellazo en la cabeza y sufrir un hundimiento de cráneo en Villa Carlos Paz.
Entre los sospechosos hay un mayor de edad y dos menores, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente. La investigación está a cargo de la Policía de Córdoba y busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el ataque.
Herrero continúa internado en el Hospital de Urgencias de la capital provincial, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión.
El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando el adolescente caminaba junto a un amigo por el centro de la ciudad turística y fue sorprendido por un grupo de personas que lo atacó por la espalda.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio de la golpiza uno de los agresores le arrojó un botellazo en la cabeza que le provocó un hundimiento de cráneo. El joven cayó inconsciente al suelo y, de acuerdo con las primeras versiones, continuó recibiendo golpes mientras permanecía indefenso.
Los médicos que lo atendieron le diagnosticaron una fisura cerebral y múltiples coágulos en la zona afectada, un cuadro de extrema complejidad que obligó a los profesionales a intervenirlo quirúrgicamente de inmediato para evitar un daño irreversible.
La madre del adolescente explicó la magnitud de la operación y detalló que durante el procedimiento los especialistas “extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”.
Mientras Santiago Herrero continúa luchando por su vida, familiares y allegados reclaman justicia y exigen el esclarecimiento del ataque. En paralelo, la investigación avanza para determinar cómo se produjo la agresión y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.
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