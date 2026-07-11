Córdoba: detuvieron a tres jóvenes por la golpiza a un adolescente

El violento episodio ocurrió en pleno centro de Villa Carlos Paz y el entorno de la víctima exige el inmediato esclarecimiento del caso.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio de la golpiza uno de los agresores le arrojó un botellazo en la cabeza que le provocó un hundimiento de cráneo. El joven cayó inconsciente al suelo y, de acuerdo con las primeras versiones, continuó recibiendo golpes mientras permanecía indefenso.

Los médicos que lo atendieron le diagnosticaron una fisura cerebral y múltiples coágulos en la zona afectada, un cuadro de extrema complejidad que obligó a los profesionales a intervenirlo quirúrgicamente de inmediato para evitar un daño irreversible.

La madre del adolescente explicó la magnitud de la operación y detalló que durante el procedimiento los especialistas “extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”.

Mientras Santiago Herrero continúa luchando por su vida, familiares y allegados reclaman justicia y exigen el esclarecimiento del ataque. En paralelo, la investigación avanza para determinar cómo se produjo la agresión y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.