Belgrano celebró el título con una caravana impresionante en Córdoba

La fiesta había comenzado apenas terminó la final en el Kempes y continuó durante la madrugada en Jesús María junto a Carlos La Mona Jiménez. Los jugadores participaron de los festejos sobre el escenario principal y varios de ellos se animaron a cantar junto al ídolo del cuarteto cordobés. Más tarde también participaron El Loco Amato, Cachumba y Damián Córdoba en una celebración que unió fútbol y música popular hasta entrada la madrugada.

Mientras el plantel seguía los festejos, el centro cordobés permaneció colmado por hinchas que se concentraron en Patio Olmos y distintos puntos de la ciudad. Familias enteras, grupos de amigos y caravanas de autos transformaron la noche en una de las celebraciones más multitudinarias que se recuerden en Córdoba. Entre bocinazos, banderas celestes y cánticos permanentes, Belgrano terminó de sellar una jornada histórica que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas al igual que la estrella que ya luce en su escudo en las redes sociales.