Belgrano celebró el título con una caravana impresionante en Córdoba

La delegación del Pirata, subido a un micro descapotable, festejó con miles de hinchas en la avenida Circunvalación de la ciudad.
Belgrano continuó este lunes con los festejos por la obtención del Torneo Apertura y desató una verdadera fiesta popular en Córdoba. Después de la histórica victoria por 3 a 2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes, el plantel recorrió la avenida Circunvalación en un micro descapotable acompañado por una multitud de hinchas que copó distintos puntos de la ciudad para celebrar el primer título de Primera División en los 121 años del club.
La caravana comenzó durante la tarde de este lunes desde el predio de Villa Esquiú y avanzó por el anillo interno de Circunvalación en medio de un operativo especial de seguridad. La celebración originalmente iba a realizarse el domingo por la noche hacia la zona del Patio Olmos, pero el enorme congestionamiento de tránsito y la cantidad de simpatizantes obligaron a modificar el recorrido. Desde temprano, miles de personas se acercaron con camisetas, banderas y bengalas para acompañar al plantel campeón.
Uno de los momentos más resonantes de la jornada se produjo cuando la caravana pasó frente al predio Amadeo Nuccetelli, perteneciente a Talleres. Allí, los hinchas entonaron canciones contra el clásico rival y el propio club se sumó a las chicanas en redes sociales, con el mensaje "Único campeón", después de conquistar el primer campeonato de Primera División para Córdoba.
La fiesta había comenzado apenas terminó la final en el Kempes y continuó durante la madrugada en Jesús María junto a Carlos La Mona Jiménez. Los jugadores participaron de los festejos sobre el escenario principal y varios de ellos se animaron a cantar junto al ídolo del cuarteto cordobés. Más tarde también participaron El Loco Amato, Cachumba y Damián Córdoba en una celebración que unió fútbol y música popular hasta entrada la madrugada.
Mientras el plantel seguía los festejos, el centro cordobés permaneció colmado por hinchas que se concentraron en Patio Olmos y distintos puntos de la ciudad. Familias enteras, grupos de amigos y caravanas de autos transformaron la noche en una de las celebraciones más multitudinarias que se recuerden en Córdoba. Entre bocinazos, banderas celestes y cánticos permanentes, Belgrano terminó de sellar una jornada histórica que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas al igual que la estrella que ya luce en su escudo en las redes sociales.
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