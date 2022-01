"La chica sufría problemas mentales, empezó a tirar los santos y después tiró todas las cosas, todo por la puerta y la ventana. Me sorprendió porque ella todos los días salía a limpiar. Ella no tenía plata, después yo le preguntaba por la mamá y me decía que estaba en un geriátrico", narró la vecina a la radio La Dos.

"La mamá cobraba una pensión, era de la localidad de 9 de Julio, era de una familia de mucha plata. La intriga es quién le pagaba la luz, los impuestos, la comida a la hija, porque ella no podía, no tenía plata. Ella, a veces salía con su changuito a llevar leña. Hay que investigar", agregó, dejando entrever que hay muchas situaciones y hechos que no cierran en la investigación.

De acuerdo al testimonio de la señora se trataba de una familia con problemas de salud: "Hace 45 años que vivían acá. Tenían tres hijos: una hija (Alicia) que murió de cáncer de mama, un chico que estaba en el psiquiátrico, y Norma (la menor) que falleció hace unos días".

El caso, digno de una película de terror, se desencadenó cuando la hija fue encontrada muerta al lado del cadáver de su madre.

"Nunca se sintió olor feo. Se encontraron los huesos de la madre que falleció hace dos años y al lado Norma (hija). Hay movimientos raros: alguien viene a la noche prende la luz y luego la apaga", reiteró la preocupada vecina.