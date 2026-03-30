Crecen los ataques "piraña" en el AMBA

La mecánica se repite: entre dos y seis delincuentes, en moto o en auto, interceptan a la víctima en movimiento o cuando se encuentra detenida, la rodean y ejecutan el robo en menos de un minuto. La sorpresa y la superioridad numérica reducen cualquier posibilidad de reacción.

Los escenarios más frecuentes son esquinas, semáforos, accesos a viviendas y zonas comerciales. En muchos casos, los delincuentes marcan previamente a las víctimas o eligen objetivos al voleo en función de la oportunidad.

Entre los bienes sustraídos figuran autos, motos, teléfonos celulares, mochilas, carteras y dinero en efectivo. En algunos episodios se llevan el vehículo completo; en otros, concretan robos rápidos de pertenencias.

Las emboscadas adoptan distintas formas: encierros mediante motos, abordajes directos al descender del vehículo, ataques a peatones y asaltos coordinados en puntos de circulación.

La reiteración de estos hechos muestra un patrón de actuación consolidado, con grupos que operan de manera coordinada, atacan en segundos y se dispersan rápidamente tras concretar el robo.

El episodio de Ramos Mejía reúne todos los elementos de esta modalidad: acción en grupo, ataque sorpresivo, violencia física y robo del vehículo en plena vía pública, en una secuencia que se replica a diario en distintos puntos del AMBA.

En ese contexto, especialistas en seguridad recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en la vía pública. Entre ellas, evitar el uso del celular en la calle, mantener la atención en el entorno, no detenerse en zonas poco iluminadas o con escasa circulación y, en el caso de conductores, dejar siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante para poder maniobrar ante una situación sospechosa.

También se aconseja variar rutinas y recorridos, evitar exhibir objetos de valor y, ante la presencia de movimientos extraños o personas que merodean, priorizar el alejamiento inmediato del lugar. En caso de ser abordado, la recomendación general es no resistirse para evitar situaciones de mayor violencia, ya que en este tipo de ataques los delincuentes suelen actuar en grupo y con rapidez.