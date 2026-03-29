Un gendarme mató a un motochorro en Moreno al defenderse de un asalto

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encabezada por el fiscal Martín Borgnia. Tras analizar las pruebas recolectadas, el funcionario no adoptó medidas contra el gendarme al considerar que actuó en legítima defensa.



Cánaras de seguridad

Un elemento clave en la causa fueron las cámaras de seguridad de la zona, que registraron la secuencia del ataque y respaldaron la versión del efectivo. Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes lo interceptan y lo hacen caer antes de que se produjeran los disparos.

Además, se determinó que el arma utilizada por los asaltantes era una réplica de pistola calibre 9 milímetros, confeccionada en metal y plástico, sin capacidad de disparo. No obstante, los investigadores señalaron que su apariencia era altamente realista, especialmente en un contexto de baja visibilidad como el de esa noche, marcada por la lluvia y la oscuridad.

En cuanto a la motocicleta en la que se desplazaban los agresores, se constató que no tenía patente colocada, aunque no presentaba impedimentos de circulación según el número de cuadro.