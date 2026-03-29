Un gendarme mató a un motochorro en Moreno al defenderse de un asalto

El efectivo fue abordado por dos delincuentes bajo la lluvia y respondió con su arma reglamentaria. Uno murió en el lugar y el otro, menor, está grave. La Justicia consideró que actuó en legítima defensa.
Un efectivo de Gendarmería Nacional Argentina mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo en el partido bonaerense de Moreno. El hecho ocurrió el viernes por la noche y fue considerado por la Justicia como un caso de legítima defensa.
El episodio se registró sobre la avenida Néstor Kirchner, en la localidad de Trujui, cuando el gendarme -identificado como G.D.V., de 28 años- circulaba a bordo de su motocicleta. En ese contexto, fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto.
Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes se le pusieron a la par bajo la lluvia, lo amenazaron y le intentaron arrebatar el rodado. En medio del forcejeo, el efectivo cayó al asfalto junto a los agresores. Fue entonces cuando, al advertir que seguían apuntándole con un arma, extrajo su pistola reglamentaria y disparó.
Los cuatro disparos efectuados impactaron en los atacantes. Uno de ellos, identificado como Axel Ariel Otaiza, de 23 años, murió en el lugar. Si bien fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Mariano y Luciano de la Vega, ingresó sin vida. Su cómplice, un adolescente de 17 años, recibió heridas en el tórax y en una pierna y permanece internado en estado crítico, con custodia policial.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, encabezada por el fiscal Martín Borgnia. Tras analizar las pruebas recolectadas, el funcionario no adoptó medidas contra el gendarme al considerar que actuó en legítima defensa.
Un elemento clave en la causa fueron las cámaras de seguridad de la zona, que registraron la secuencia del ataque y respaldaron la versión del efectivo. Las imágenes muestran el momento en que los delincuentes lo interceptan y lo hacen caer antes de que se produjeran los disparos.
Además, se determinó que el arma utilizada por los asaltantes era una réplica de pistola calibre 9 milímetros, confeccionada en metal y plástico, sin capacidad de disparo. No obstante, los investigadores señalaron que su apariencia era altamente realista, especialmente en un contexto de baja visibilidad como el de esa noche, marcada por la lluvia y la oscuridad.
En cuanto a la motocicleta en la que se desplazaban los agresores, se constató que no tenía patente colocada, aunque no presentaba impedimentos de circulación según el número de cuadro.
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