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Crimen de Nanci Godoy: se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente

El informe forense determinó que la maestra sufrió "múltiples lesiones punzocortantes". También le amputaron la mano izquierda. Hasta ahora, hay cinco detenidos por el asesinato de Nanci Godoy en Corrientes.

La autopsia de Nanci Godoy, la docente encontrada muerta en un paraje de la provincia de Corrientes y por cuyo caso hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, reveló que la víctima sufrió una "muerte extremadamente violenta". Además, los presuntos asesinos le provocaron "múltiples lesiones punzocortantes".

Según confiaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la necropsia indicó algunas heridas con "signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores". Los datos fueron transmitidos a la familia de la maestra por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González desde la UFIC de Esquina, a través de una videoconferencia.

La autopsia estableció que "la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas", mientras que "en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa".

En relación a la posibilidad de que la docente, de 52 años, haya sido víctima de un abuso sexual, Gálvez explicó que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar” esa posibilidad, aunque aclaró que “aún así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”.

Caso Nanci Godoy: confirmaron el hallazgo del celular de la docente

El teléfono celular de la maestra fue encontrado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones del lugar donde se halló el cuerpo semi sumergido en un sector de bañados y vegetación, por lo que será peritado en las próximas horas, con el objetivo de obtener información relevante del caso.

Mientras avanza este análisis, este jueves se llevó a cabo un paro nacional docente y jornada de duelo, sumado a una nueva marcha en la localidad correntina de Esquina, en la que participaron familiares, vecinos, amigos y colegas. Las movilizaciones se multiplicaron en todo el país y en el Obelisco porteño diversas agrupaciones se congregaron para opedir justicia por el femicidio de Godoy.

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