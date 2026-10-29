Crimen de Nanci Godoy: se conoció el resultado de la autopsia al cuerpo de la docente

En relación a la posibilidad de que la docente, de 52 años, haya sido víctima de un abuso sexual, Gálvez explicó que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar” esa posibilidad, aunque aclaró que “aún así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”.

Caso Nanci Godoy: confirmaron el hallazgo del celular de la docente

El teléfono celular de la maestra fue encontrado dentro del bolso secuestrado en las inmediaciones del lugar donde se halló el cuerpo semi sumergido en un sector de bañados y vegetación, por lo que será peritado en las próximas horas, con el objetivo de obtener información relevante del caso.

Mientras avanza este análisis, este jueves se llevó a cabo un paro nacional docente y jornada de duelo, sumado a una nueva marcha en la localidad correntina de Esquina, en la que participaron familiares, vecinos, amigos y colegas. Las movilizaciones se multiplicaron en todo el país y en el Obelisco porteño diversas agrupaciones se congregaron para opedir justicia por el femicidio de Godoy.