Renato Iván Tavella, de 28 años, fue detenido en Hotel Centro de San Nicolás por la madrugada tras una investigación de la Policía de Córdoba.
El principal sospechoso en el caso por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en el barrio porteño de Retiro fue detenido en las últimas horas, y los investigadores lo señalan también por su autoría del femicidio de Daniela Villalba en Córdoba.
Personal de la Brigada 5 de la División Homicidios, en cumplimiento de la orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, logró la detención de Renato Iván Tavella, el hombre con el que Fernández había tenido una cita.
La Policía acudió hasta el Hotel Centro, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1555 e ingresó en la habitación 8, en el primer piso. En el lugar fue hallado Tavella, donde se logró su detención en el marco de la causa caratulada como averiguación de causales de muerte de Tatiana, quien era trabajadora sexual.
El hombre también es señalado por el crimen de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue hallado hace menos de una semana en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras. Según las primeras informaciones, presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y estaba acostada en una cama, cubierta con sábanas.
La investigación inició el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. En el equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.
Fuentes del caso confirmaron que ambas víctimas serían supuestas trabajadoras sexuales y que detrás de ambas muertes está Tavella, por lo que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindan hoy una conferencia de prensa.
El hallazgo del cuerpo de Fernández ocurrió este domingo a las 8:40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.
El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.
Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.
Las principales similitudes en los casos
- Las víctimas: Daniela tenía 29 años y Tatiana, 27. Ambas ejercían el trabajo sexual y habían acordado encuentros con un hombre.
- El nombre del sospechoso: En ambos casos aparece un hombre identificado como “Iván”.
- Los escenarios: Los dos crímenes ocurrieron en departamentos donde las víctimas recibían clientes.
- La posición de los cuerpos: Ambas mujeres fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y tapadas con sábanas.
- El orden de los departamentos: En ninguno de los dos lugares se observaron signos de desorden. En Córdoba, además, el asesino habría limpiado la sangre.
- Las puertas: Los dos departamentos estaban cerrados con llave.
- Los celulares: En ambos casos faltaban los teléfonos de las víctimas.
- Los encuentros previos: Las dos mujeres habían tenido contacto con un hombre antes de ser encontradas muertas.
- La principal diferencia: Daniela fue degollada y su cuerpo presentaba signos de violencia. En el caso de Tatiana, inicialmente no se observaron lesiones visibles.
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