La investigación inició el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca en un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. En el equipaje había un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Fuentes del caso confirmaron que ambas víctimas serían supuestas trabajadoras sexuales y que detrás de ambas muertes está Tavella, por lo que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindan hoy una conferencia de prensa.

El hallazgo del cuerpo de Fernández ocurrió este domingo a las 8:40 cuando una amiga, preocupada porque no respondía los mensajes, llamó a un cerrajero para ingresar al lugar, ya que estaba cerrado con llave y allí la encontró muerta.

El hecho se produjo en un domicilio situado en la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE, donde se encontró a la joven sin vida, al costado de la cama y tapada con una sábana.

Según los primeros datos, la mujer había acordado una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien conoció a través de una aplicación.

Las principales similitudes en los casos

- Las víctimas: Daniela tenía 29 años y Tatiana, 27. Ambas ejercían el trabajo sexual y habían acordado encuentros con un hombre.

- El nombre del sospechoso: En ambos casos aparece un hombre identificado como “Iván”.

- Los escenarios: Los dos crímenes ocurrieron en departamentos donde las víctimas recibían clientes.

- La posición de los cuerpos: Ambas mujeres fueron encontradas acostadas boca arriba sobre sus camas y tapadas con sábanas.

- El orden de los departamentos: En ninguno de los dos lugares se observaron signos de desorden. En Córdoba, además, el asesino habría limpiado la sangre.

- Las puertas: Los dos departamentos estaban cerrados con llave.

- Los celulares: En ambos casos faltaban los teléfonos de las víctimas.

- Los encuentros previos: Las dos mujeres habían tenido contacto con un hombre antes de ser encontradas muertas.

- La principal diferencia: Daniela fue degollada y su cuerpo presentaba signos de violencia. En el caso de Tatiana, inicialmente no se observaron lesiones visibles.