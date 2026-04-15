Crimen en Recoleta: comienza el juicio por el asesinato del peluquero Germán Medina

Abel Guzmán llega imputado por homicidio agravado por alevosía. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 y contará con testimonios clave para reconstruir el ataque ocurrido en 2024.
El juicio por el asesinato de Germán Medina, ocurrido en una peluquería del barrio porteño de Recoleta, comienza este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. En el banquillo de los acusados está Abel Guzmán, quien llega imputado por homicidio agravado por alevosía.
El debate tendrá varias audiencias previstas durante abril, en las que se expondrán pruebas, imágenes del hecho y declaraciones testimoniales que buscan esclarecer cómo se produjo el crimen dentro del local Verdini.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, cuando Guzmán le disparó en la cabeza a Medina en medio de un conflicto laboral atravesado por tensiones previas. Tras el ataque, el acusado escapó por una ventana y permaneció prófugo durante 70 días hasta ser detenido en el partido bonaerense de Moreno.
La causa cuenta con cámaras de seguridad y chats entre los empleados de la peluquería que evidencian el deterioro del vínculo entre el imputado y la víctima, especialmente por discusiones vinculadas al uso de formol, una práctica cuestionada por sus efectos en la salud.
Durante la primera audiencia se espera que las partes realicen sus alegatos de apertura, mientras que los testigos serían convocados en las jornadas siguientes. En total, podrían declarar al menos 12 personas.
La familia de Medina anticipó que buscará una condena a prisión perpetua. “Vamos en busca de la máxima pena. Tiene que pagar por lo que hizo”, expresó un familiar cercano, quien también detalló que algunos allegados no podrán presenciar el inicio del juicio debido a que deben declarar.
Por su parte, la defensa de Guzmán había solicitado que no hubiera presencia de la prensa durante el proceso, aunque el tribunal rechazó el planteo y ió una cobertura limitada: los medios podrán ingresar solo antes del inicio de cada audiencia para tomar imágenes, pero no durante el desarrollo del juicio.