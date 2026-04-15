Crimen en Recoleta: comienza el juicio por el asesinato del peluquero Germán Medina

La causa cuenta con cámaras de seguridad y chats entre los empleados de la peluquería que evidencian el deterioro del vínculo entre el imputado y la víctima, especialmente por discusiones vinculadas al uso de formol, una práctica cuestionada por sus efectos en la salud.

Durante la primera audiencia se espera que las partes realicen sus alegatos de apertura, mientras que los testigos serían convocados en las jornadas siguientes. En total, podrían declarar al menos 12 personas.

La familia de Medina anticipó que buscará una condena a prisión perpetua. “Vamos en busca de la máxima pena. Tiene que pagar por lo que hizo”, expresó un familiar cercano, quien también detalló que algunos allegados no podrán presenciar el inicio del juicio debido a que deben declarar.

Captura de pantalla 2026-04-15 084555 Abel Guzmán estuvo prófugo durante 70 días antes de ser detenido.

Por su parte, la defensa de Guzmán había solicitado que no hubiera presencia de la prensa durante el proceso, aunque el tribunal rechazó el planteo y ió una cobertura limitada: los medios podrán ingresar solo antes del inicio de cada audiencia para tomar imágenes, pero no durante el desarrollo del juicio.