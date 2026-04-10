Denuncian al hijo de una diputada por amenazas de muerte en un colegio

Durante esas instancias, surgieron indicios de posibles situaciones de bullying, un factor que ahora será analizado en profundidad. Desde el organismo adelantaron que se impulsarán acciones institucionales dentro de la escuela para abordar esta problemática.

No fue al colegio

Mientras tanto, el alumno no asistió a clases durante la jornada del viernes, aunque el establecimiento mantuvo su actividad con normalidad, bajo custodia policial. La presencia de efectivos buscó llevar tranquilidad a las familias, algunas de las cuales se autoconvocaron en el lugar para exigir respuestas y garantías de seguridad.

El Ministerio Público recordó que, en este tipo de situaciones, rige el principio de reserva de identidad, por lo que debe evitarse la difusión de datos que permitan identificar al menor involucrado, ya sea de manera directa o indirecta.