Denuncian al hijo de una diputada por amenazas de muerte en un colegio

La directora de un colegio secundario de la provincia de Río Negro denunció que un estudiante, hijo de la diputada de la Libertad Avanza Lorena Villaverde, advirtió que iría armado a clases para atacar a sus compañero
Un grave episodio encendió la alarma en la comunidad educativa de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, luego de que la directora del colegio secundario Estación Limay denunciara que un alumno de segundo año, hijo de la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, amenazó con matar a sus compañeros.
Según fuentes del caso, la denuncia fue radicada en la Comisaría Cuarta tras conocerse que el adolescente habría advertido a otros estudiantes que asistiría a la escuela con un arma para concretar el ataque. La situación derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía N°1, a cargo de Eugenia Vallejos, que dispuso una serie de medidas preventivas.
Entre ellas, se solicitó al establecimiento educativo -ubicado sobre la calle Ingeniero Krause- reforzar las condiciones de seguridad y activar protocolos de prevención. Además, se dio intervención a la Policía de Río Negro, que desplegó un operativo en las inmediaciones del colegio, y a organismos proteccionales como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
El caso presenta una particularidad central: el estudiante involucrado es menor de edad y, por lo tanto, no punible. En ese marco, la Defensoría inició un abordaje integral que incluyó una reunión con el adolescente y su grupo familiar, con el objetivo de relevar su situación personal y el entorno de contención disponible.
Durante esas instancias, surgieron indicios de posibles situaciones de bullying, un factor que ahora será analizado en profundidad. Desde el organismo adelantaron que se impulsarán acciones institucionales dentro de la escuela para abordar esta problemática.
Mientras tanto, el alumno no asistió a clases durante la jornada del viernes, aunque el establecimiento mantuvo su actividad con normalidad, bajo custodia policial. La presencia de efectivos buscó llevar tranquilidad a las familias, algunas de las cuales se autoconvocaron en el lugar para exigir respuestas y garantías de seguridad.
El Ministerio Público recordó que, en este tipo de situaciones, rige el principio de reserva de identidad, por lo que debe evitarse la difusión de datos que permitan identificar al menor involucrado, ya sea de manera directa o indirecta.
comentar