Descubrieron un plan de dos presos para asesinar a una fiscal de San Isidro

La DDI de San Isidro descubrió un presunto plan de dos presos para asesinar a la fiscal María Paula Hertring, quien había intervenido en sus detenciones.
La Policía bonaerense desbarató un presunto plan criminal organizado por dos presos que, desde diferentes unidades penitenciarias, habrían proyectado asesinar a la fiscal María Paula Hertring y atacar a integrantes de su familia en represalia por la investigación que terminó con sus detenciones.
Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, detenido en la Unidad 21 de Campana.
Ambos habían quedado tras las rejas a partir de una denuncia presentada el 26 de agosto. De acuerdo con la investigación, integrarían una organización que duplicaba las llaves de vehículos estacionados en una cochera y posteriormente utilizaba esa información para cometer entraderas en las viviendas de sus propietarios.
Tras sus capturas fueron enviados a establecimientos penitenciarios diferentes. Sin embargo, los investigadores sostienen que continuaron comunicándose y comenzaron a organizar una represalia contra Hertring, titular de la UFI de Boulogne.
Según fuentes vinculadas al expediente, mediante mensajes enviados por WhatsApp los detenidos habrían manifestado su intención de matar a la fiscal y amenazado también a su entorno familiar. Los investigadores determinaron además que manejaban información sobre los movimientos de la funcionaria y contaban con fotografías de ella, su pareja y otros familiares.
En uno de los intercambios incorporados a la investigación, uno de los acusados habría amenazado con atacar a tiros a Hertring cuando se movilizara en su vehículo. Los mensajes y comunicaciones intervenidas se convirtieron en elementos centrales para avanzar sobre el presunto plan.
Ante la evidencia reunida, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de ambos detenidos. Durante los procedimientos fueron secuestrados tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes en busca de nuevas pruebas y posibles contactos.
La pesquisa continúa abierta debido a que los investigadores intentan establecer si otras personas colaboraron desde fuera de las cárceles para obtener información sobre la fiscal o eventualmente concretar las amenazas.
Hertring tuvo además exposición pública recientemente por haber intervenido en la investigación sobre la muerte de la actriz y conductora Ernestina Pais, fallecida a fines de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba las vías en automóvil en San Isidro.
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