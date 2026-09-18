Descubrieron un plan de dos presos para asesinar a una fiscal de San Isidro

Según fuentes vinculadas al expediente, mediante mensajes enviados por WhatsApp los detenidos habrían manifestado su intención de matar a la fiscal y amenazado también a su entorno familiar. Los investigadores determinaron además que manejaban información sobre los movimientos de la funcionaria y contaban con fotografías de ella, su pareja y otros familiares.

En uno de los intercambios incorporados a la investigación, uno de los acusados habría amenazado con atacar a tiros a Hertring cuando se movilizara en su vehículo. Los mensajes y comunicaciones intervenidas se convirtieron en elementos centrales para avanzar sobre el presunto plan.

Allanamiento en las cárceles

Ante la evidencia reunida, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de ambos detenidos. Durante los procedimientos fueron secuestrados tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes en busca de nuevas pruebas y posibles contactos.

La pesquisa continúa abierta debido a que los investigadores intentan establecer si otras personas colaboraron desde fuera de las cárceles para obtener información sobre la fiscal o eventualmente concretar las amenazas.

Hertring tuvo además exposición pública recientemente por haber intervenido en la investigación sobre la muerte de la actriz y conductora Ernestina Pais, fallecida a fines de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba las vías en automóvil en San Isidro.