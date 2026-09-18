Confirman el procesamiento del ex titular de ARSAT en los gobiernos de Milei y Alberto Fernández

Casación no hizo lugar al planteo de Facundo Leal, acusado de tenencia de droga para su comercialización y tener US$ 2,4 millones en efectivo en su domicilio.
La Cámara Federal de Casación Penal, máximo órgano de ese fuero, confirmó el procesamiento del Facundo Leal, quien fuera titular de ARSAT tanto durante el gobierno de Alberto Fernández, como de Javier Milei.
Fuentes judiciales informaron a la prensa que, a partir de esta decisión, Leal quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por la droga que se le secuestró en su departamento, donde también le encontraron 2,4 millones de dólares.
Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, señalaron que la apelación "no reviste la calidad de sentencia definitiva" para que intervenga Casación.
Leal fue procesado por un juez de primera instancia y por la Cámara Federal "sin que se observe –ni la parte recurrente logre demostrar- la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio", destacó el máximo tribunal.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner. Leal fue fundador de ARSAT, empresa de telecomunicaciones estatal. Con Alberto Fernández como presidente fue designado como titular del organismo, cargo en el que continuó con la llegada de Milei.
En 2025 fue nombrado al frente del ORSNA, encargado de la regulación de aeropuertos, pero en febrero de ese año dejó el cargo y volvió a ARSAT como empleado de planta permanente.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, realizó en mayo una serie de allanamiento en una causa que se inició en 2024 por un robo de material de ARSAT que derivó en una investigación por pagos de sobornos.
Entre otros lugares se allanaron dos propiedades de Leal donde se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países; una valija con elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis.
Desde entonces, está con tobillera en prisión domiciliaria, a la espera que se realice el juicio, a pesar de las varias apelaciones que presentó hasta llegar al tribunal de Casación.
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