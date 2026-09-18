Confirman el procesamiento del ex titular de ARSAT en los gobiernos de Milei y Alberto Fernández

Durante el gobierno de Néstor Kirchner. Leal fue fundador de ARSAT, empresa de telecomunicaciones estatal. Con Alberto Fernández como presidente fue designado como titular del organismo, cargo en el que continuó con la llegada de Milei.

También dirigió el ORSNA

En 2025 fue nombrado al frente del ORSNA, encargado de la regulación de aeropuertos, pero en febrero de ese año dejó el cargo y volvió a ARSAT como empleado de planta permanente.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, realizó en mayo una serie de allanamiento en una causa que se inició en 2024 por un robo de material de ARSAT que derivó en una investigación por pagos de sobornos.

Entre otros lugares se allanaron dos propiedades de Leal donde se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas de otras países; una valija con elementos para hacer espionaje; y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis.

Desde entonces, está con tobillera en prisión domiciliaria, a la espera que se realice el juicio, a pesar de las varias apelaciones que presentó hasta llegar al tribunal de Casación.