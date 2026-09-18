Impulsan un proyecto de ley para regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos

El proyecto también plantea modificaciones al Código Penal de la Nación. En ese sentido, propone incorporar figuras de Homicidio Culposo Agravado y Lesiones Culposas Agravadas, con penas de cumplimiento efectivo para quienes actúen con negligencia en la guarda del animal, por ejemplo, al permitir que circule sin las medidas de seguridad correspondientes.

A su vez, contempla una figura de peligro abstracto para quienes dejen sueltos a estos perros en la vía pública, incluso cuando no se haya producido un daño concreto. También establece multas que se actualizarían en función del precio del combustible para evitar que pierdan valor con el paso del tiempo.

Torres sostuvo que la propuesta “no va en contra de los animales”, sino que busca establecer medidas de cuidado y responsabilidad para sus propietarios. Según explicó, el objetivo es generar un marco de sanciones penales, administrativas y civiles que permita prevenir ataques y proteger a la comunidad.

Caso Trinidad: la condena que impulsó el proyecto

El proyecto fue presentado después del fallo que condenó a José Nieto, dueño de los dos dogos que en julio de 2023 atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, de 15 años, en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba. La adolescente fue atacada cuando caminaba junto a su mascota y murió horas después en el Hospital de Urgencias debido a la gravedad de las heridas.

La iniciativa fue presentada después de la condena al dueño de los dos dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros en Córdoba.

La Cámara Primera del Crimen condenó a Nieto a ocho años de prisión efectiva por homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención en la sala al momento de la lectura del veredicto. La sentencia es la primera de este tipo en Córdoba y tiene como antecedente nacional una condena similar dictada en La Plata por la muerte de un niño de dos años atacado por un pitbull.

El caso también derivó en cambios en la ciudad de Córdoba, donde se sancionó la ordenanza 13.321, conocida como “Trinidad”. La norma creó un registro municipal de perros potencialmente peligrosos, estableció la obligatoriedad de contratar un seguro contra terceros y obtener una licencia de tenencia, además de permitir la incautación de animales ante determinados incumplimientos.