Facundo Moyano se quedó sin abogados tras un nuevo revés judicial

Fin del noviazgo

La joven confirmó públicamente que la relación terminó y aseguró que el exlegislador la bloqueó en las redes sociales. También se refirió a cómo atravesó los días posteriores al episodio investigado. “Estoy un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarré como pánico”, manifestó en declaraciones televisivas.

Por otra parte, la investigación descartó que Moyano y Arizaga se hayan encontrado posteriormente en un hotel del centro porteño, como se había mencionado inicialmente.

El Ministerio Público Fiscal y personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentaron el martes 15 de septiembre en un establecimiento de avenida Belgrano al 500, donde obtuvieron voluntariamente el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El material fue trasladado para su análisis y las pericias determinaron que no existen registros de la presencia de Arizaga en el hotel durante la estadía de Moyano.

De esta manera, mientras continúa la investigación sobre el episodio de agosto, el exdiputado deberá designar una nueva defensa y seguirá alcanzado por las restricciones dispuestas por la Justicia.