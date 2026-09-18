Facundo Moyano se quedó sin abogados tras un nuevo revés judicial

Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón renunciaron a la defensa de Facundo Moyano por “diferencias en la estrategia”, mientras la Justicia volvió a rechazar el pedido para dejar sin efecto las restricciones que le impiden acercarse o contactar a su expareja, Candela Arizaga.
Facundo Moyano recibió un nuevo revés en la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su expareja, la modelo Candela Arizaga. La Justicia rechazó el pedido para levantar las restricciones que pesan sobre el exdiputado y, además, sus dos abogados renunciaron a continuar con su defensa.
Miguel Molina y Alfredo Gascón comunicaron este viernes su decisión de apartarse de la representación del hijo de Hugo Moyano. Según trascendió, la determinación obedeció a “diferencias en la estrategia”.
Ambos letrados habían asumido la defensa al comienzo de la investigación por el episodio ocurrido el 4 de agosto en un edificio ubicado en avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.
En paralelo, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desestimar la solicitud de Moyano para dejar sin efecto la prohibición de acercamiento y el impedimento de mantener contacto con Arizaga, de 23 años.
La joven confirmó públicamente que la relación terminó y aseguró que el exlegislador la bloqueó en las redes sociales. También se refirió a cómo atravesó los días posteriores al episodio investigado. “Estoy un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarré como pánico”, manifestó en declaraciones televisivas.
Por otra parte, la investigación descartó que Moyano y Arizaga se hayan encontrado posteriormente en un hotel del centro porteño, como se había mencionado inicialmente.
El Ministerio Público Fiscal y personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentaron el martes 15 de septiembre en un establecimiento de avenida Belgrano al 500, donde obtuvieron voluntariamente el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.
El material fue trasladado para su análisis y las pericias determinaron que no existen registros de la presencia de Arizaga en el hotel durante la estadía de Moyano.
De esta manera, mientras continúa la investigación sobre el episodio de agosto, el exdiputado deberá designar una nueva defensa y seguirá alcanzado por las restricciones dispuestas por la Justicia.
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