Desesperación y accidente casi fatal en Córdoba: cinco personas se salvaron segundos antes de que las arrollara un tren

Mientras algunos pasajeros lograron escapar por sus propios medios, una mujer quedó atrapada y sufrió el impacto en el auto. De todos modos, resultó ilesa del accidente ocurrido en Córdoba.
Un momento desesperante dejó impactada a toda Córdoba, provincia protagonista de un accidente que estuvo a las puertas de ser fatal. Un auto quedó atrapado en las vías y un tren de cargas lo llevó puesto: cinco pasajeros lograron escapar, pero una mujer quedó atrapada.
El hecho ocurrió en el barrio Marqués Anexo, en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quiros. Según medios locales, el Chevrolet Prima color blanco sufrió un desperfecto mecánico que lo detuvo repentinamente sobre los rieles. Al mismo tiempo, la formación de 17 vagones estaba cerca, el conductor no hizo tiempo para frenar y el impacto de lleno fue inevitable.
Dos hombres, dos mujeres y dos menos de edad eran los pasajeros que vivieron uno de los momentos más traumáticos e impactantes de sus vidas. Cuando advirtieron que el tren estaba próximo, abrieron las puertas y se bajaron inmediatamente en un instinto de supervivencia y rápida reacción.
Sin embargo, no todos pudieron escapar. Una de las mujeres adultas quedó atrapada y sintió la embestida que arrastró el auto varios metros, dejándolo casi destrozado en su totalidad. Afortunadamente y para la sorpresa de todos, cuando la asistencia corrió por su auxilio la pasajera había resultado ilesa y sin peligro alguno.
Los efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba y personal de emergencias se encargaron de trabajar en la zona del accidente, mientras que las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.