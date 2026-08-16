Desesperación y accidente casi fatal en Córdoba: cinco personas se salvaron segundos antes de que las arrollara un tren

El hecho ocurrió en el barrio Marqués Anexo, en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quiros. Según medios locales, el Chevrolet Prima color blanco sufrió un desperfecto mecánico que lo detuvo repentinamente sobre los rieles. Al mismo tiempo, la formación de 17 vagones estaba cerca, el conductor no hizo tiempo para frenar y el impacto de lleno fue inevitable.