Tragedia en Mar del Plata: una camioneta volcó y atropelló a seis personas frente a un almacén

Dos personas alcanzan a pegarse contra una pared, pero son impactadas de frente por el vehículo. Otros tres hombres intentan escapar corriendo: uno logra mantenerse en pie y retirarse del lugar, mientras otros dos son despedidos por el aire. Uno de ellos consigue levantarse, mientras que el restante queda tendido en el suelo, aparentemente inconsciente.

En total, seis personas resultaron afectadas por el siniestro. Una de ellas murió posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Hasta el momento no trascendió su identidad.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y fue trasladado para recibir atención médica. También resultó lesionado un adolescente de 17 años, aunque sus heridas no revestían gravedad. Otros dos hombres, de 21 y 38 años, sufrieron politraumatismos.

Además, otra de las víctimas debió ser sometida a una intervención quirúrgica debido a una fractura de cadera. Según fuentes del centro de salud citadas por medios locales, cuatro de los heridos ya recibieron el alta médica.

Las investigaciones tras el accidente

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de emergencia. Intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo. Ahora, los peritos buscan determinar con precisión la mecánica del choque y establecer si hubo otros factores que contribuyeron al vuelco.

El almacén sufrió importantes destrozos. El impacto destruyó buena parte del frente, dejó ladrillos y vidrios sobre la calle y arrancó una reja de su lugar. “Estábamos durmiendo y cerca de las dos y media escuchamos un estruendo. Pensamos que nos habían chocado el portón. Salimos y había una camioneta volcada”, relató Martín, un vecino.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.