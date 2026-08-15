Tragedia en Mar del Plata: una camioneta volcó y atropelló a seis personas frente a un almacén

Un Volkswagen Gol Trend chocó contra una Toyota RAV4, que perdió el control, volcó y terminó sobre la vereda, donde embistió a varias personas antes de impactar contra un comercio en Mar del Plata. Una persona murió y hay cinco heridos.
Un brutal accidente durante la madrugada de este sábado en Mar del Plata dejó una persona muerta, cinco heridas y graves daños materiales en un almacén del barrio Las Avenidas. El accidente se produjo cuando un Volkswagen Gol Trend chocó contra una camioneta Toyota RAV4, que perdió el control, volcó y terminó embistiendo a varias personas que se encontraban sobre la vereda.
El hecho ocurrió cerca de las 2.35 en la esquina de Cerrito y Magallanes. Ambos vehículos eran conducidos por jóvenes de 21 años. Según las primeras actuaciones, el Gol Trend habría impactado desde atrás a la camioneta. Como consecuencia del golpe, la RAV4 perdió estabilidad, volcó y salió despedida hacia la vereda.
Fuera de control, el vehículo avanzó a gran velocidad y terminó impactando contra el frente de un almacén. En su recorrido embistió a varias personas que estaban en el lugar y también provocó daños en dos motos estacionadas frente al comercio y en otro automóvil ubicado a pocos metros.
La violencia del accidente quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que los dos vehículos colisionan y, segundos después, la Toyota aparece desplazándose fuera de control. La camioneta se pone de costado, sube a la vereda y embiste a quienes intentaban ponerse a salvo.
Dos personas alcanzan a pegarse contra una pared, pero son impactadas de frente por el vehículo. Otros tres hombres intentan escapar corriendo: uno logra mantenerse en pie y retirarse del lugar, mientras otros dos son despedidos por el aire. Uno de ellos consigue levantarse, mientras que el restante queda tendido en el suelo, aparentemente inconsciente.
En total, seis personas resultaron afectadas por el siniestro. Una de ellas murió posteriormente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Hasta el momento no trascendió su identidad.
Entre los heridos se encuentra un hombre de 36 años, quien sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y fue trasladado para recibir atención médica. También resultó lesionado un adolescente de 17 años, aunque sus heridas no revestían gravedad. Otros dos hombres, de 21 y 38 años, sufrieron politraumatismos.
Además, otra de las víctimas debió ser sometida a una intervención quirúrgica debido a una fractura de cadera. Según fuentes del centro de salud citadas por medios locales, cuatro de los heridos ya recibieron el alta médica.
Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de emergencia. Intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal.
Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo. Ahora, los peritos buscan determinar con precisión la mecánica del choque y establecer si hubo otros factores que contribuyeron al vuelco.
El almacén sufrió importantes destrozos. El impacto destruyó buena parte del frente, dejó ladrillos y vidrios sobre la calle y arrancó una reja de su lugar. “Estábamos durmiendo y cerca de las dos y media escuchamos un estruendo. Pensamos que nos habían chocado el portón. Salimos y había una camioneta volcada”, relató Martín, un vecino.
La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados.
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